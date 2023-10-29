В воскресенье, 29-го октября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и ровенский «Верес». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Битва аутсайдеров будет открывать очередной день УПЛ и не стоит смотреть свысока на противостояние «Миная» и «Вереса». Им уже точно терять нечего, и если команда Владимира Шарана и тут проиграет, то о каком-либо героическом спасении можно будет постепенно забывать. Во всяком случае – под руководством нынешнего наставника. Не лучше ситуация и у Сергея Лавриненко, коллективу которого также можно многое поставить в упрек из-за невыдающейся игры.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.