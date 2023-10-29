Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Верес. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Минай
29.10.2023 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 04:31 | Обновлено 29 октября 2023, 06:54
30
0

Минай – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

29 октября 2023, 04:31 | Обновлено 29 октября 2023, 06:54
30
0
Минай – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Минай

В воскресенье, 29-го октября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и ровенский «Верес». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Битва аутсайдеров будет открывать очередной день УПЛ и не стоит смотреть свысока на противостояние «Миная» и «Вереса». Им уже точно терять нечего, и если команда Владимира Шарана и тут проиграет, то о каком-либо героическом спасении можно будет постепенно забывать. Во всяком случае – под руководством нынешнего наставника. Не лучше ситуация и у Сергея Лавриненко, коллективу которого также можно многое поставить в упрек из-за невыдающейся игры.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ворскла – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
МОРОЗКО: «Матч с Зарей был даже больше, чем за 6 очков»
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Минай Верес Ровно Минай - Верес
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Футбол | 28 октября 2023, 19:12 23
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны

Англичанин забил два гола во втором тайме

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября
Футбол | 29 октября 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 октября

Важные события во всех видах спорта

Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Футбол | 28.10.2023, 10:23
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
ВИДЕО. Будет битва. Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов прямо на ринге
Бокс | 29.10.2023, 03:55
ВИДЕО. Будет битва. Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов прямо на ринге
ВИДЕО. Будет битва. Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов прямо на ринге
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 29.10.2023, 00:50
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля
Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля
28.10.2023, 18:31 1
Футбол
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
27.10.2023, 11:45
Бокс
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
28.10.2023, 14:05 4
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 10
Футбол
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
Барселона внимательно следит за Виктором Цыганковым
27.10.2023, 15:24 69
Футбол
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
28.10.2023, 21:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем