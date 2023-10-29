ЛАВРИНЕНКО: «Этот счет не выгоден ни нам, ни Минаю»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью в матче 12-го тура УПЛ против «Миная» (0:0).

«Мы ехали сюда за победой, у нас были все моменты, чтобы ее получить. Однако реализация нас подвела. Достаточно было моментов, которые можно было реализовать и выиграть эту игру, но, к сожалению, 0:0. Этот счет не выгоден ни нам, ни сопернику.

В первом тайме у нас были качественные моменты. И выход один на один, и стойка. Отлично сыграл голкипер «Миная» Бандура. Сегодня я видел команду, характер, желание. Это то, что мы хотим видеть в каждой игре. Надеюсь, что мы оттолкнемся от этой игры и сможем найти свою игру, свой характер. Команда достаточно хорошо показывает себя на тренировках, создает хорошие моменты. Однако где-то у нас был психологический надлом, на нас давил результат, и мы потеряли свою игру», – сказал Лавриненко.

После 12 сыгранных туров «Верес» имеет в своем активе семь очков и занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.