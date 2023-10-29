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Чемпионат Украины
Минай
29.10.2023 13:00 – FT 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 19:23 | Обновлено 29 октября 2023, 19:40
24
0

Минай – Верес – 0:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

29 октября 2023, 19:23 | Обновлено 29 октября 2023, 19:40
24
0
Минай – Верес – 0:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча
ФК Минай

29 октября на поле стадиона «Минай» состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

В битве аутсайдеров «Минай» и «Верес» Ровно разошлись миром (0:0).

УПЛ. 12-й тур, 29 октября

Минай – Верес Ровно – 0:0

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
Владислав Шарай (Верес) получает красную карточку.
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Минай Минай - Верес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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