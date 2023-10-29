Украина. Премьер лига29 октября 2023, 19:23 | Обновлено 29 октября 2023, 19:40
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Минай – Верес – 0:0. Битва аутсайдеров. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги
29 октября 2023, 19:23 | Обновлено 29 октября 2023, 19:40
24
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29 октября на поле стадиона «Минай» состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
В битве аутсайдеров «Минай» и «Верес» Ровно разошлись миром (0:0).
УПЛ. 12-й тур, 29 октября
Минай – Верес Ровно – 0:0
Видеообзор матча
События матча
90’ +1
Владислав Шарай (Верес) получает красную карточку.
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