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Чемпионат Украины
Заря
28.10.2023 16:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 07:14 | Обновлено 28 октября 2023, 07:21
82
0

Заря – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 12 тура состоится 28 октября в 16:00

28 октября 2023, 07:14 | Обновлено 28 октября 2023, 07:21
82
0
Заря – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 16:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить арбитр Андрей Коваленко, представляющий город Полтаву.

Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Полесье».

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Источник Sport.ua
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