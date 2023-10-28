Заря – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 16:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить арбитр Андрей Коваленко, представляющий город Полтаву.

Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Полесье».