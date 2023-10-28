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Чемпионат Украины
Рух Львов
28.10.2023 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 05:19 | Обновлено 28 октября 2023, 05:21
65
0

Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 12 тура состоится 28 октября в 18:00

28 октября 2023, 05:19 | Обновлено 28 октября 2023, 05:21
65
0
Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и «Александрия». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч будет судить Николай Балакин, который представляет Киевскую область.

Рух – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия»

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Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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