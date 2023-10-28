Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и «Александрия». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч будет судить Николай Балакин, который представляет Киевскую область.

Рух – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия»