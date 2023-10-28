Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 12 тура состоится 28 октября в 18:00
В субботу, 28 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и «Александрия». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.
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Матч будет судить Николай Балакин, который представляет Киевскую область.
Рух – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия»
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