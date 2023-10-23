3 месяца Коноплянки в Румынии: сыграл 42 минуты, заговорил о Китае и Японии

25 июля румынский клуб ЧФР из Клуж-Напоки объявил о подписании экс-вингера «Днепра», «Севильи», «Шальке», «Шахтера» и сборной Украины Евгения Коноплянки, который последние полтора сезона провел в Польше, выступая за «Краковию». В стан «бело-бордовых» украинский легионер перебрался на правах свободного агента, но с весьма амбициозными планами и задачами. Кроме того, в самой Румынии от Коноплянки ожидали очень многого, ведь не каждый день в тамошнюю Суперлигу прибывает футболист, на счету которого почти под сотню матчей за весьма крепкую по европейским меркам национальную сборную, а также выступления в рядах серьезных коллективов из чемпионатов Испании и Германии.

В ЧФР Коноплянка получил и неплохую зарплату – по слухам, около 20 тысяч евро в месяц, причем украинец ради возможности поиграть в Румынии отказал «Ордабасы» – клубу из Казахстана, который был готов платить ему даже больше.

Однако по прошествии трех месяцев на счету Коноплянки всего 42 минут за ЧФР в рамках двух матчей, в которых он не отличился результативными действиями. Дальнейшие перспективы Евгения в румынской команде по состоянию на текущий момент выглядят, мягко говоря, крайне сомнительными, да и в прессе, не говоря уже о болельщиках «железнодорожников», нарастает все больше недовольства решением руководства клуба из Клуж-Напоки подписать украинца.

Дебютировать за ЧФР Коноплянке дали возможность в еврокубках. 3 августа румынская команда на выезде проводила ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против турецкого «Адана Демирспор». На своем поле «бело-бордовые» сумели сыграть с оппонентом вничью (1:1), но вот в Турции игра давалась румынам очень непросто. На 43-й минуте нигерийский вингер Дэвид Акинтола с паса экс-хавбека «Динамо» Юнеса Беланда вывел «Адана Демирспор» вперед, однако на 68-й минуте ЧФР посчастливилось отыграться, когда Василе Могос реализовал пенальти, поставленный в ворота турков за явное нарушение правил против футболиста гостей.

На 75-й минуте наставник ЧФР 63-летний итальянец Андреа Мандорлини пошел ва-банк, сделав сразу четыре замены. Среди вышедших на поле оказался и Коноплянка, которому посчастливилось провести на газоне следующие 23 минуты, с учетом дополнительного времени. Перевести матч в экстра-таймы румынам не удалось, равно как и завершить поединок своей победой в основное время. Точку в противостоянии на 90+3-й минуте поставил сенегальский центрфорвард «Адана Демирспор» Шериф Ндиайе, после точного удара которого ЧФР так и не сумел прийти в себя. Поражение 1:2 означало для румынской команды только одно – прекращение евросезона и полную фокусировку на внутренних турнирах…

В национальном чемпионате ЧФР удалось стартовать весьма неплохо. К настоящему моменту «железнодорожники» имеют в пассиве два поражения при двух ничьих и восьми победах в 12 матчах. С 26 набранными очками подопечные Мандорлини занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая три пункта «Стяуа», которой ЧФР минимально проиграл (0:1) в выездном поединке в четвертом туре.

Первый же матч в румынской Суперлиги в карьере Коноплянки датирован шестым туром. До этого момента украинец даже не попадал в заявку своей команды, а 21 августа в дерби Клуж-Напоки против «Университати» вышел на замену на 86-й минуте. На тот момент счет был уже 4:3 в пользу ЧФР, и несмотря на необходимость переиграть дополнительно 15 минут, которые де-факто были добавлены арбитром ко второй половине встречи, «железнодорожники» все-таки удержали победный для себя результат, хотя заслуги Коноплянки в этом не было никакой.

Если в матче против «Адана Демирспор» Коноплянка за отведенные ему 23 минуты сумел хотя бы показать признаки активности в атаке, нанеся три удара по воротам соперника, отличившись тремя обводками и выполнив шесть точных передач на партнеров, то вот в игре с «Университатей» украинец абсолютно разочаровал – ноль ударов, ноль обводок, один точный пас из пяти выполненных…

Неудивительно, что три следующих матча румынской Суперлиги Коноплянка провел в запасе, а затем и вовсе выпал из заявки на два матча. 5 октября украинец опять был на скамейке запасных «железнодорожников» в матче перенесенного 5-го тура против «Шепши», но на поле так и не появился, несмотря на то, что его команда добыла весьма уверенную победу – 3:0.

Ситуация вокруг Коноплянки заинтересовала румынских журналистов, которые попытались узнать у Мандорлини, почему же украинский легионер почти не объявляется на поле. На это главный тренер ЧФР отметил, что Евгений имеет проблемы с физической готовностью, и несмотря на пребывания на скамейке запасных не готов к полноценным выступлениям за команду.

По информации, которую удалось разузнать у румынских коллег, Коноплянка в последние недели действительно неважно показывал себя в тренировочном процессе. В ЧФР это связывают с мышечными проблемами, которые докучают украинскому легионеру и от которых тот пока никак не может избавиться. Впрочем, наши источники добавляют, что информация о физических проблемах Коноплянки является лишь официальной версией, а что на самом деле происходит вокруг Евгения сейчас понять сложно, так как не исключено, что в ЧФР просто хотят скрыть от болельщиков неприглядную правду о фактической профнепригодности украинского новобранца коллектива.

Масла в огонь подобных слухов добавил и румынский журналист Эмануэль Рошу, который публично рассказал, что в самом ЧФР уже сравнивают ситуацию по Коноплянке с кейсом экс-форварда «Реала» и сборной Бразилии Жулио Баптисты. Тот, как и украинец, перешел в стан «железнодорожников» в пристойном по футбольным меркам возрасте (в 36 лет) и на правах свободного агента, после чего за семь месяцев сыграл лишь 42 минуты (интересное совпадение!) в трех поединках, не отличился результативными действиями, а затем расторг контракт и вскоре объявил о завершении карьеры.

Что правда, публично официальные лица ЧФР призывают не драматизировать ситуацию вокруг Коноплянки. Собственник «железнодорожников» Иоан Варга в последнем интервью дал четкое понимание того, что в клубе все еще рассчитывают на украинца и надеются, что после зимней паузы тот будет готов на сто процентов. А президент ЧФР Кристи Балай, комментируя спекуляции в СМИ и сравнения Коноплянки с Баптистой, заявил, что ничего общего в этих историях нет, и что румынский клуб не повторяет прежних ошибок – мол, Жулио в месяц получал по контракту столько, сколько украинец за все время пребывания в коллективе.

Сам Евгений пока весьма немногословен, хотя в октябре хоть немного прервал затянувшееся молчание и дал ряд интервью румынским журналистам. В одном из них Коноплянка заявил о желании вернуться в ряды национальной сборной Украины – мол, для этого он и перешел в ЧФР, чтобы через работу в клубе заслужить снова вызов в ряды «сине-желтых».

Куда интереснее выглядит другое интервью Коноплянки, в котором 34-летний ветеран рассуждал о мотивации некоторых известных футболистов отправляться в откровенно экзотические чемпионаты.

«Мне, например, тоже интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии. Захотелось вот посмотреть, как в Румынии. Для кого-то, конечно, дело в деньгах. Читал интервью Хендерсона. Он сказал, что уехал в Саудовскую Аравию не за деньгами. Верю ему. Почему нет? Возможно, ему очень нравится чемпионат Саудовской Аравии», – сказал Коноплянка.

Что это – сарказм, которым достаточно хорошо известен Коноплянка, или же реальное желание украинца вскоре вновь сменить обстановку и переехать туда, где интенсивность футбола менее серьезная, а уровень оплаты труда, наоборот, более значимый? Вероятнее всего, ответ на этот вопрос мы узнаем уже достаточно скоро – где-то на исходе декабря или максимум в январе, когда ЧФР и сам Коноплянка уже будут понимать реальную выгоду друг для друга от сотрудничества, которое пока выглядит весьма и весьма неоднозначным…