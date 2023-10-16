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  4. Владелец Клужа: «Я не сожалею о трансфере Коноплянки»
Румыния
16 октября 2023, 10:29 |
698
1

Владелец Клужа: «Я не сожалею о трансфере Коноплянки»

Иоан Варга уверен, что Евгений поможет команде, когда восстаноситься после травмы

16 октября 2023, 10:29 |
698
1
Владелец Клужа: «Я не сожалею о трансфере Коноплянки»
Instagram. Евгений Коноплянка

Владелец «Клужа» Иоан Варга заявил, что возлагает на травмированного Евгения Коноплянку большие надежды.

«Это вовсе не тот трансфер, о котором я сожалею. Коноплянка мне понравился, как только я его увидел. Он ценный игрок, но ему очень не везло.

Он игрок раздевалки, игрок команды. Он очень хорошо интегрировался, нравится и тренеру, и игрокам. К сожалению, у него опять надрыв мышцы.

Думаю, что с зимы мы сможем рассчитывать на него на сто процентов», – сказал Йоан Варга.

Отметим, что Коноплянка сыграл за «Клуж» всего 19 минут в двух матчах. Он стал игроком румынского клуба в летнее межсезонье.

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Источник iAM SPORT
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