Владелец Клужа: «Я не сожалею о трансфере Коноплянки»
Иоан Варга уверен, что Евгений поможет команде, когда восстаноситься после травмы
Владелец «Клужа» Иоан Варга заявил, что возлагает на травмированного Евгения Коноплянку большие надежды.
«Это вовсе не тот трансфер, о котором я сожалею. Коноплянка мне понравился, как только я его увидел. Он ценный игрок, но ему очень не везло.
Он игрок раздевалки, игрок команды. Он очень хорошо интегрировался, нравится и тренеру, и игрокам. К сожалению, у него опять надрыв мышцы.
Думаю, что с зимы мы сможем рассчитывать на него на сто процентов», – сказал Йоан Варга.
Отметим, что Коноплянка сыграл за «Клуж» всего 19 минут в двух матчах. Он стал игроком румынского клуба в летнее межсезонье.
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