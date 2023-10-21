Президент Клужа: «Коноплянка не повторит ситуацию с Батистой»

Президент румынского клуба «Клуж» Кристи Балай не считает трансфер украинского полузащитника Евгения Коноплянки таким же неудачным, как переход бывшего игрока испанского «Реала» Жулио Баптисты пять лет назад.

«Знаете, почему не может быть повторения ситуации с Баптистой? Тот за месяц зарабатывал столько, сколько Коноплянка за все время в клубе. Не скажу точно, за сколько месяцев, но много», – сказал Балай.

Жулио Баптиста играл в «Клуже» в сезоне 2018/19 и провел на поле 43 минуты. Евгений Коноплянка в составе румынского клуба в нынешнем сезоне провел на поле 19 минут также в двух матчах.