Евгений КОНОПЛЯНКА: «Надеюсь сыграть на Евро-2024»

34-летний вингер «Клужа» Евгений Коноплянка заявил о том, что мечтает сыграть в составе сборной Украины на Евро-2024:

«Мечтаю сыграть за сборную Украины на Евро? Да. Очень на это надеюсь. Именно поэтому я приехал в «Клуж». Буду стараться забивать и отдавать голевые передачи, чтобы помочь команде. Хочу получать больше игрового времени и вернуться в национальную сборную».

Отметим, что с июня 2020 года Коноплянка провел на поле в составе сборной Украины лишь 1 минуту в матче отбора на Евро-2024 против Англии (поражение 0:2) в марте текущего года. В составе «Клужа» в нынешнем сезоне 34-летний вингер принял участие всего в двух матчах.