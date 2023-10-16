Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений КОНОПЛЯНКА: «Надеюсь сыграть на Евро-2024»
Чемпионат Европы
16 октября 2023, 15:42 |
810
6

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Надеюсь сыграть на Евро-2024»

Вингер «Клужа» хочет вернуться в сборную Украины

16 октября 2023, 15:42 |
810
6
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Надеюсь сыграть на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

34-летний вингер «Клужа» Евгений Коноплянка заявил о том, что мечтает сыграть в составе сборной Украины на Евро-2024:

«Мечтаю сыграть за сборную Украины на Евро? Да. Очень на это надеюсь. Именно поэтому я приехал в «Клуж». Буду стараться забивать и отдавать голевые передачи, чтобы помочь команде. Хочу получать больше игрового времени и вернуться в национальную сборную».

Отметим, что с июня 2020 года Коноплянка провел на поле в составе сборной Украины лишь 1 минуту в матче отбора на Евро-2024 против Англии (поражение 0:2) в марте текущего года. В составе «Клужа» в нынешнем сезоне 34-летний вингер принял участие всего в двух матчах.

По теме:
Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
ОЛЕЙНИК: «В Металлисте я получал удовольствие и развивался как футболист»
Олег ШЕЛАЕВ: «Желательно забить Мальте два быстрых гола»
Евгений Коноплянка ЧФР Клуж сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейсмент Парк – это поле с бурьянами, но там хотят провести матчи Евро-2028
Футбол | 16 октября 2023, 13:33 13
Кейсмент Парк – это поле с бурьянами, но там хотят провести матчи Евро-2028
Кейсмент Парк – это поле с бурьянами, но там хотят провести матчи Евро-2028

Как такое возможно?

Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Футбол | 16 октября 2023, 09:57 19
Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова

Если не удастся, то туринский топ-клуб отложит вопрос полноценного трансфера на лето

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Победили Рух, потому что Ракицкий играл более 20 минут»
Футбол | 16.10.2023, 13:16
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Победили Рух, потому что Ракицкий играл более 20 минут»
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Победили Рух, потому что Ракицкий играл более 20 минут»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Футбол | 15.10.2023, 21:16
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Футбол | 15.10.2023, 17:00
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Хіба що на соні плейстейшен
Ответить
+6
zzg77
Ответить
+2
Bimbа Joe
Шутник однако)))
Ответить
+1
nick07
дурак, нарди, шашки, покер - на вибір Євгена все що завгодно під час Євро-2024
Ответить
+1
roman75zpr
З якого переляку? )
Ответить
+1
fifa2020
На пара олімпіаді зіграєш)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 96
Футбол
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
15.10.2023, 12:06 5
Бокс
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
14.10.2023, 18:29 8
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
16.10.2023, 00:35 1
Футбол
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
15.10.2023, 01:23 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем