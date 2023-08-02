Коноплянку приглашали в Казахстан. Хавбек ответил отказом

Казахстанский клуб «Ордабасы», цвета которого защищают украинцы Артем Беседин и Евгений Макаренко, делал предложение о подписании контракта Евгению Коноплянке.

Представитель Казахстанской Премьер-лиги предлагал полузащитнику более выгодные условия, чем румынский «Клуж», с которым Коноплянка в итоге заключил соглашение.

Нынешним летом «Ордабасы» подписал Артема Беседина и Евгения Макаренко. Клуб из Шымкента, который сейчас лидирует в чемпионате Казахстана, также интересовался Денисом Гармашем. Однако игрок «Динамо» ответил отказом, не желая ехать в Казахстан.