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02 августа 2023, 04:38 | Обновлено 02 августа 2023, 04:47
27
0

Коноплянку приглашали в Казахстан. Хавбек ответил отказом

У украинца был выгодный вариант

02 августа 2023, 04:38 | Обновлено 02 августа 2023, 04:47
27
0
Коноплянку приглашали в Казахстан. Хавбек ответил отказом
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Казахстанский клуб «Ордабасы», цвета которого защищают украинцы Артем Беседин и Евгений Макаренко, делал предложение о подписании контракта Евгению Коноплянке.

Представитель Казахстанской Премьер-лиги предлагал полузащитнику более выгодные условия, чем румынский «Клуж», с которым Коноплянка в итоге заключил соглашение.

Нынешним летом «Ордабасы» подписал Артема Беседина и Евгения Макаренко. Клуб из Шымкента, который сейчас лидирует в чемпионате Казахстана, также интересовался Денисом Гармашем. Однако игрок «Динамо» ответил отказом, не желая ехать в Казахстан.

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Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу Евгений Коноплянка
Источник Sportarena
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