Последняя амбиция Коноплянки. Чем ныне живет ЧФР, куда перешел украинец

Бывший вингер «Днепра», «Севильи», «Шальке», «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка, который сезон-2022/23 отыграл в польской Экстраклассе за «Краковию», продолжит карьеру в румынской Суперлиге. Новым клубом украинца стал ЧФР из Клуж-Напоки, основанный в 1907 году и 8 раз становившийся чемпионом Румынии. Примечательно, что все свои чемпионства ЧФР добыл, начиная с 2008 года, а с 2018-го по 2022-й эта команда завоевывала «золото» пять раз кряду.

Но сейчас мы не будем «копать» слишком глубоко в историю ЧФР, а лучше пройдемся по последним ключевым событиям из жизни этого клуба, которые дают понять, куда же все-таки перешел Коноплянка и на что украинский футболист может рассчитывать в своей новой команде…

Амбициозный, но мутный владелец

Начиная с 2013 года ЧФР из Клуж-Напоки перманентно переживал серьезные финансовые проблемы, которые в сезоне-2014/15 даже вылились в штраф со стороны Федерации футбола Румынии, заключавшийся в снятии 24 очков в чемпионате (впоследствии «железнодорожникам» удалось добиться его отмены в Спортивном арбитражном суде Лозанны). Выйти из этого проблемного «болота» клубу удалось в начале 2017 года, когда его новым собственником стал местный бизнесмен Иоан Варга. Точнее сказать, по бумагам владельцем 62% акций ЧФР с тех пор является Мариан Багэчан, однако в Румынии его не считают самостоятельной фигурой и связывают исключительно с Варгой.

В 2017 году четыре компании, владельцем которых являлся Багэчан, имели совокупный оборот в 160 тысяч евро и крошечную прибыль в 20 тысяч евро. Покупка же ЧФР и погашение текущих долгов клуба, что позволило «железнодорожникам» выйти из процедуры банкротства, обошлась новому собственнику минимум в 5 миллионов евро, и таких денег у Багэчана, как утверждают румынские источники, быть просто не могло.

Самого Варгу, к слову, связывают с берлинским мультимиллионером Абрисом Лельбахом, который и вовсе является весьма загадочной фигурой. Немец чаще всего избегает публичности, не любит внимания со стороны СМИ, а знакомые описывают его как «великолепного, скромного парня, который крайне непритязательно одевается и всегда носит с собой полиэтиленовый пакет, в котором хранит документы». Поговаривают, что таинственный Лельбах стоит за горнодобывающим бизнесом, которым управляет партнер Варги, некто Албулеску, вместе с еще несколькими компаниями с немецкими инвестициями. Короче говоря, структура собственности в ЧФР настолько мутная, что даже экс-боссу Коноплянки в «Днепре» Игорю Коломойскому с его схемами в «Днепре-1» там будет чему поучиться.

Как бы там ни было, но приход Варги в ЧФР привел к резкому улучшению спортивных показателей команды. Уже во второй части сезона-2016/17 «железнодорожники» под руководством Василе Мириуцэ сделали рывок с 12-го на 4-е место, что стало первым показателем серьезности амбиций, имеющихся у нового руководства.

Три чемпионских периода Петреску

Летом 2017 года в ЧФР пошли на кардинальные перемены. Команду в статусе свободных агентов покинуло более десяти футболистов, а еще два десятка игроков на таких же условиях были подписаны. Кроме того, уже в зимнее трансферное окно собственники выделили около 3 миллионов евро на подписание еще четверых новичков, а главным достижением Иоана Варги и его советников в этот период можно считать возвращение к работе в Румынии известного специалиста Дана Петреску. Этот наставник, который привык работать только с теми проектами, где есть хорошее финансовое обеспечение, с ходу вернул ЧФР из Клуж-Напоки на первое место, но затем отбыл в Китай, получив еще более выгодное предложение о сотрудничестве от «Гуйчжоу Хэнфэн».

Впоследствии сотрудничество Петреску с ЧФР возобновлялось еще дважды: в марте 2019-го специалист вернулся из Поднебесной, чтобы опять сделать румынскую команду чемпионом, но проработал до конца ноября 2020 года, а затем ушел и вскоре оказался в турецком «Кайсериспоре». Что правда, там работа у Дана не заладилась сразу, и он ушел спустя пару месяцев, а в августе 2021-го опять принял приглашение от Варги и стал коучем ЧФР. За два сезона (2021/22, 2022/23) Петреску еще раз сделал «железнодорожников» чемпионами, а затем финишировал с командой на третьем месте, завоевав путевку в Лигу конференций.

В сезоне-2022/23 под руководством Петреску ЧФР вышел в плей-офф Лиги конференций, где на стадии 1/16 финала минимально проиграл «Лацио» (0:0, 0:1). Хорошие выступления в еврокубках были положительно оценены владельцем клуба Варгой, и тот пересмотрел условия контракта с главным тренером в сторону их улучшения. По неофициальной информации, в ЧФР Петреску зарабатывал 25 тысяч евро в месяц, что немало по меркам румынской Суперлиги, а также у него в контракте были очень высокие бонусы – в частности, за выход в основную сетку Лиги чемпионов коуч мог получить 1 миллион евро.

gsp.ro. Дан Петреску и Иоан Варга (в красном жилете)

Работа в ЧФР и амбициозность его владельца настолько удовлетворяли Петреску, что летом минувшего года Дан отказался от предложения неназванного клуба, который был готов платить ему 4 миллиона евро в год. Тогда об этом рассказал спортивный директор «железнодорожников» Богдан Мара: «Этим летом у Дана было очень выгодное предложение, но вместе с боссом и всеми нами удалось убедить его остаться. Мы представляем клуб, который год за годом хочет трофеев. За последние 5 лет мы продемонстрировали это, и мы должны продолжать».

Но летом 2023-го ЧФР все-таки попрощался с Петреску. Услугами румынского наставника всерьез заинтересовался «Чонбук Хендэ Моторс» из Южной Кореи, с которым в итоге Дан и подписал контракт на два с половиной года. При этом, Варга согласился отпустить Петреску в Азию бесплатно, несмотря на присутствие в контракте специалиста пункта о возможности досрочного расторжения соглашения с обязательной выплатой 400 тысяч евро. Чуть позже румынские СМИ сообщили, что отъезд Петреску в Южную Корею без выплаты компенсации стал возможен благодаря достижению договоренности между клубами о трансфере 29-летнего ганского опорного полузащитника Нана Боатенга. За этого футболиста «Чонбук Хендэ Моторс» заплатил 2 миллиона евро, и эта сделка оказалась связанной с переездом Петреску в корейский клуб.

Отказ Луческу и возвращение Мандорлини

После ухода Петреску руководство ЧФР приступило к активным поискам нового главного тренера. Этот процесс привел «железнодорожников» в Украину, где интересной фигурой для клуба оказался 77-летний коуч «Динамо» Мирча Луческу. У опытного наставника оставался лишь год по контракту с «бело-синими», и на фоне кризисной ситуации в стране, вызванной войной с российскими оккупантами, а также неудачным завершением сезона-2022/23, в котором «Динамо» финишировало лишь на четвертом месте в УПЛ, представители клуба из Клуж-Напоки рассчитывали заручиться согласием со стороны Мирчи.

Однако Луческу отказался от возможности возглавить ЧФР. В июне румынский наставник действительно оценивал целесообразность ухода из «Динамо», но единственным реальным вариантом для себя рассматривал лишь турецкий «Фенербахче». В итоге Мирча на перемены так и не решился, и предпочел отработать свое трудовое соглашение с киевлянами до конца, если сделать это ему позволит состояние здоровья.

Назначение же на пост главного тренера ЧФР получил 63-летний итальянец Андреа Мандорлини. Для него работа в Румынии в целом и с «железнодорожниками» в частности не станет чем-то новым. С ноября 2009 по сентябрь 2010 годов Мандорлини уже был главным тренером ЧФР из Клуж-Напоки, и становился с этой командой чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка.

Примечательно, что ЧФР под руководством Мандорлини абсолютно провалил старт сезона-2010/11 в румынской Суперлиге, добыв в стартовых семи турах чемпионата лишь 2 победы при 2 ничьих и 3 поражениях. В итоге итальянский наставник был отправлен в отставку, причем буквально за несколько дней до всего второго в истории старта «железнодорожников» в групповой стадии Лиги чемпионов…

Сейчас же в клубе из Трансильвании оптимистично смотрят на новый этап сотрудничества с Мандорлини, который уже успел выиграть два стартовых матча в рамках сезона-2023/24 в румынской Суперлиге.

Что правда, Мандорлини уже после первого тура Суперлиги заявил, что состав ЧФР должен быть немедленно усилен, так как после открытия летнего трансферного окна команда успела потерять ряд ключевых исполнителей. В частности, на общую сумму в 5 миллионов евро были проданы Нана Боатенг («Чонбук Хендэ Моторс», Южная Корея), Андрей Буркэ («Аль-Охдуд», Саудовская Аравия), Симоне Скуффет («Кальяри», Италия), Адриан Паун («Хапоэль» Беэр-Шева, Израиль), Юри Матиас («Нефтчи», Азербайджан) и Кристофер Браун («Рапид» Бухарест, Румыния).

«Мы должны подумать о том, что будет дальше. Полагаю, что к нам должно прийти еще несколько игроков», - заявил Мандорлини.

Что ждет Коноплянку?

Очевидно, что одним из новичков своей команды Мандорлини уже тогда видел 33-летнего вингера Евгения Коноплянку. Для румынской Суперлиги украинец действительно станет суперзвездой, потому как имеет за своими плечами опыт выступлений на наивысшем уровне, а также 87 матчей (21 гол) в рядах национальной сборной Украины. По слухам, в Румынии Коноплянка будет зарабатывать 20 тысяч евро в месяц, а еще хавбек получит солидные подъемные – порядка 100 тысяч евро. Ради этого Евгений отказался от предложений из УПЛ, где приютить его были готовы «Александрия» и «Полесье».

Главным конкурентом по позиции в ЧФР для Коноплянки станет 22-летний Клаудиу Петрила, который находится в системе «железнодорожников» с 2018 года. Этот молодой полузащитник в минувшем розыгрыше румынской Суперлиги провел 39 матчев которых отличился 3 голами и 7 ассистами. Также в ноябре 2022-го Петрила успел дебютировать в национальной сборной Румынии, а летом минувшего года СМИ писали, что интерес к нему проявляла «Рома», но до трансфера дело тогда так и не дошло.

Сыграть на левом фланге атаки за ЧФР также могут 24-летний представитель сборной Косово Эрнал Красники, купленный в январе за 200 тысяч евро из «Балкани», а также 24-летний нигериец Филип Отеле, который был подписан свободным агентом буквально в начале июля.

Поэтому конкуренция у Коноплянки будет более чем пристойная, если только до закрытия трансферного окна ЧФР не продаст Петрилу или Красники. Вряд ли Мандорлини будет готов ставить украинца в состав только лишь за былые заслуги, а потому Евгению предстоит как следует поработать, чтобы оказаться успешным в новой команде.

И кто бы что сейчас не говорил, а переходом в ЧФР Коноплянка показал, что все еще имеет амбиции играть на высшем уровне. Пускай на матчи второго раунда квалификации Лиги конференций против турецкого клуба «Адана Демирспор» Коноплянка заявлен не был («железнодорожники» попросту не успевали оформить все необходимые документы), даже теоретическая возможность сыграть в еврокубках с ЧФР уже в этом сезоне – это именно то, чего Евгений лишался бы и в «Александрии», и в «Полесье». Не говоря уже про чемпионские амбиции, которые однозначно присутствуют у румынских «железнодорожников», и пока еще являются далекими мечтами как для подопечных Руслана Ротаня, так и для команды Юрия Калитвинцева.

И если по молодости у Коноплянки было много амбиций, то сейчас, пожалуй, у него осталась только одна – последняя, связанная исключительно с ЧФР…