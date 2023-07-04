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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доработаю контракт с Динамо, если позволит здоровье»
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 14:28 |
1054
6

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доработаю контракт с Динамо, если позволит здоровье»

Тренер «Динамо» Киев – о планах на будущее

04 июля 2023, 14:28 |
1054
6
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доработаю контракт с Динамо, если позволит здоровье»
dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал о своих планах на будущее:

«Я готов к работе. У меня не было достаточного времени на восстановление после операции, всего месяц с небольшим. Затем мне нужно было как можно больше ходить. И сейчас я должен постоянно двигаться.

У меня контракт с «Динамо» до 31 мая, и я обязательно доработаю его до конца, если позволит здоровье.

Что потом? Посмотрим, это, опять же, зависит от моего здоровья. Посмотрим, как мой организм отреагирует на возвращение к активной работе после того, как я перенес операцию.

Все очень хорошо знают, что означает конкуренция. Но теперь я больше не нахожусь в ситуации, когда могу строить планы на следующие пять лет. Теперь я просто наслаждаюсь жизнью и своей работой изо дня в день, из месяца в месяц».

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Ukraine
Контракт є контракт, з двох сторін, а далі буде видно.
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+1
Alexx
Человек на костылях контракт отрабатывет .Пора уже отдыхать .Однажды как игрока понесут 
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0
Alexander Киев
Пора вже і на 5-те місце замахнутись
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-4
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