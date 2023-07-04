Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доработаю контракт с Динамо, если позволит здоровье»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу рассказал о своих планах на будущее:

«Я готов к работе. У меня не было достаточного времени на восстановление после операции, всего месяц с небольшим. Затем мне нужно было как можно больше ходить. И сейчас я должен постоянно двигаться.

У меня контракт с «Динамо» до 31 мая, и я обязательно доработаю его до конца, если позволит здоровье.

Что потом? Посмотрим, это, опять же, зависит от моего здоровья. Посмотрим, как мой организм отреагирует на возвращение к активной работе после того, как я перенес операцию.

Все очень хорошо знают, что означает конкуренция. Но теперь я больше не нахожусь в ситуации, когда могу строить планы на следующие пять лет. Теперь я просто наслаждаюсь жизнью и своей работой изо дня в день, из месяца в месяц».