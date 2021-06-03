Румынский парадокс. Почему топ-тренеры страны не хотят работать со сборной

Румынский футбол в настоящий момент переживает далеко не самые лучшие времена. В Европе не так много футболистов из этой страны, которые находятся на первых ролях в своих командах, выступающих в топ-лигах. Другое дело, что с тренерским цехом у наших юго-западных соседей полный порядок. Что правда, исключительно на «внешнем рынке», потому как работать с национальной сборной страны многие успешные румынские наставники не спешат или не хотят…

Очевидно, во многом из-за этого сборная Румынии пролетела мимо финальной части чемпионата Европы 2020 года, финишировав лишь на четвертом месте в отборочной группе F – позади не только Испании, но и Швеции с Норвегией, и выше лишь таких скромных команд, как Мальта и Фарерские острова.

С ноября 2019 года главным тренером «карпатских ребят» является Мирел Рэдой, которому на момент назначения в главную команду страны не было еще и сорока лет (столько специалисту исполнилось только в марте 2021-го)! А ведь руководство Федерации футбола Румынии собиралось привлечь к тренировкам команды куда более опытного и маститого коуча, тем более, что выбирать было из кого…

Мирча ЛУЧЕСКУ

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Пожалуй, наиболее опытный и авторитетный румынский тренер современности Мирча Луческу, был абсолютно свободен поздней осенью 2019 года, когда боссы Федерации футбола Румынии назначали Рэдоя главным тренером национальной сборной. Мирча завершил свое сотрудничество с Федерацией футбола Турции в феврале 2019-го, покинув пост главного тренера сборной этой страны, после чего пребывал в «творческом отпуске», который в какой-то степени даже оказался непривычным для его многолетней карьеры, когда Луческу не имел затяжных периодов без четкого места работы.

Однако президенту Федерации футбола Румынии Развану Бурляну, несмотря на всю заинтересованность в возвращении Мирчи Луческу к «истокам», так и не удалось уговорить наставника снова поработать с национальной командой. С румынами Луческу начинал свою ныне выглядящую блестящей тренерскую карьеру. Национальную сборную Мирча возглавлял с 1981 по 1986 годы, сумев сыграть на Евро-1984. Однако затем пути Луческу с главной командой его родины разошлись, а после 2000 года Мирча исключительно работает за границей.

В сезоне-2020/21 Мирча Луческу навел шороху в Украине, сперва приняв киевское «Динамо» после 12 лет работы с «Шахтером», а впоследствии и выиграв с «бело-синими» требл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В 43 матчах киевская команда добыла 29 побед при 7 ничьих и 7 поражениях, а также разнице мячей 83:38.

Даже в свои почти 76 лет Мирча находит силы и мотивацию работать ежедневно, из-за чего не стремится возвращаться в румынский футбол. В частности, в апреле стало известно, что Луческу как минимум дважды отказывался от предложений стать главным тренером сборной Румынии, очевидно не желая в своем солидном возрасте попадать под критику скорой на расправу тамошней футбольной прессы…

Разван ЛУЧЕСКУ

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52-летний сын Мирчи Луческу Разван, который ныне также является весьма успешным румынским тренером, в начале своей наставнической карьеры также успел поработать с национальной сборной. Румынию Разван возглавлял с 2009 по 2011 годы, не сумев вывести в финальную часть ЧМ-2010 и Евро-2012.

В 2012 году Луческу-младший впервые покинул Румынию ради возможности поработать тренером за рубежом. С «Аль-Джаишем» он выиграл Кубок Звезд Катара, а затем снова вернулся в Румынию, ради возможности потренировать «Петролул», но вскоре получил приглашение из Греции от «Ксанти», от которого не стал отказываться.

С тех пор Разван Луческу работает исключительно за границей. За последние семь лет он успел стать чемпионом Греции и дважды выиграть Кубок этой страны с ПАОКом, выиграть Лигу чемпионов АФК и чемпионат Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем», а также трижды кряду быть признанным Тренером года в Румынии (в 2018-м, 2019-м и 2020-м).

С февраля нынешнего года Разван Луческу находился без работы, и на него выходили представители Федерации футбола Румынии, но коуч отказался возглавить сборную свой страны. «Конечно, я приду, потому что я – румын. Я – румынский тренер, это моя страна, которую я люблю, но сейчас я думаю, что совершу ошибку, если приму решение вернуться. Поскольку у меня есть такая возможность, и я нахожусь в момент успеха, то логичнее оставаться за границей как можно дольше, по крайней мере, пока у меня есть предложения», - заявил Разван в одном из апрельских своих интервью, а вскоре стало известно о его возвращении на пост главного тренера ПАОК.

Адриан УРСЕА

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Этот 53-летний румынский специалист и вовсе ни дня не проработал тренером в родной стране. В основном он занимал должности в тренерских штабах различных специалистов в Швейцарии, а также дважды был в «Ницце», ассистируя сперва Люсьену Фавру, а затем Патрику Виейра. Когда последнего уволили по ходу сезона-2020/21, именно Урсеа было доверено довести «орлят» до финиша сезона.

Надо сказать, что при Урсеа «Ницца» далеко не сразу, но смогла стабилизировать результаты, и финишировала на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1. Всего с этим наставником французы провели 30 матчей, в которых одержали 11 побед при 5 ничьих и 14 поражениях. В конце сезона «Ницца» и Урсеа расстались, однако наставник все еще не планирует возвращаться в Румынию. Он считает, что его опыт во Франции и Швейцарии вскоре поможет получить более интересные, амбициозные и финансово выгодные предложения…

Космин ОЛЭРОЮ

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Карьеру тренера Олэрою начал в 2000 году, и первые семь лет работал исключительно с румынскими клубами. Однако затем Космин получил приглашение от саудовского «Аль-Хиляля», перебравшись в Азию, где впоследствии сумел заработать хорошую репутацию. Благодаря этому Олэрою сумел поработать главным тренером катарского «Аль-Садда», эмиратских «Аль-Айна» и «Шабаба Аль-Ахли». Четырежды выигрывал чемпионат ОАЭ, по одному разу – чемпионат Саудовской Аравии и чемпионат Катара.

В 2018 году Олэрою получил приглашение из Китая от «Цзянсу Сунин», посчитав работу в этом проекте интересной для себя. В итоге сумел с командой, где играл экс-лидер «Шахтера» Алекс Тейшейра, стать чемпионом Поднебесной в 2020 году, а вскоре после начавшихся финансовых проблем, которые привели к ликвидации клуба, покинул свой пост, и пока остается без работы.

Интересно, что с 2014 по 2015 годы Олэрою был главным тренером национальной сборной Саудовской Аравии. Румынский специалист возглавлял команду на Кубке Азии в 2015 году, не сумев выйти из группы с Китаем (1-е место), Узбекистаном (2-е место) и КНДР (4-е место), после чего был уволен.

Любопытно, что не так давно журналисты на пресс-конференции прямо спросили у Мирела Рэдоя, как бы тот отнесся к ситуации, если бы пост главного тренера сборной Румынии предложили Олэрою. Тот ответил следующим образом: «Все может произойти. В тот момент, когда я сдамся, думаю, это будет лучший вариант для сборной. Не потому, что мы друзья с Олэрою, а потому что он очень хороший тренер».

Сам Олэрою, похоже, пока не собирается возвращаться в Румынию, предпочитая, как и многие известные тамошние тренеры, дождаться более интересных предложений. По этой причине Космин недавно заявил, что с национальной командой должны работать более молодые наставники: «Если возникнет возможность поработать со сборной Румынии, я не скажу «нет». Но на данный момент у команды существует потребность в молодых тренерах, как Мирел, или Космин Контра, чем в таких наставниках, как я или Разван Луческу. Команда должна расти, и эти молодые тренеры могут расти вместе с ней. Они жаждут развития».

Мариус ШУМУДИКЕ

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50-летний Шумудике работать тренером начал с 2003 года. Восемь лет он трудился с румынскими командами, а затем получил приглашение от греческой «Кавалы», где сумел задержаться всего на месяц, после чего вернулся в Румынию, и за полтора года сменил четыре команды.

В 2012 году Шумудике отправился в ОАЭ в «Аль-Шааб», где провел год, а затем опять вернулся в Румынию. Работал с «Конкордией», но до момента появления там Артема Милевского. Затем перешел в «Астру», с которой в сезоне-2015/16 впервые в истории клуба стал чемпионом Румынии. Этот успех, по сути, окончательно открыл двери для Шумудике в заграничный футбол.

С 2017 года Мариус работает исключительно за пределами Румынии. Тренировал турецкий «Кайсериспор», саудовский «Аль-Шабаб», и вновь турецкие «Газишехир» и «Ризеспор», причем в последнем пересекался с украинцем Николаем Морозюком. В «Ризеспоре» Шумудике провел буквально несколько месяцев, будучи уволенным в начале марта, однако возвращаться в Румынию тренер не планирует, дав в одном из недавних интервью понять, что пока предпочитает побыть без работы, ожидая предложения от зарубежных клубов.

Ласло БЕЛЕНИ

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68-летний опытный румынский наставник, подобно Мирче Луческу, не горит желанием возвращаться в родную страну, успев оформить себе неплохую репутацию в Европе и Азии. По сути, в Румынии Белени не работал с 2001 года, когда покинул пост главного тренера национальной сборной. С тех пор успел сменить огромное множество клубов, наиболее известными из которых являются португальский «Спортинг», «Монако», «Ланс» и ПАОК.

В Украине о Белени хорошо наслышаны по относительно недавнему конфликту, который возник у этого тренера с форвардом нашей национальной сборной Романом Яремчуком в «Генте». Тогда коуч заявил, что если футболист недоволен, то может искать новый клуб, что стало ответом на критику Яремчука тактики тренера, которую украинец посчитал чрезмерно оборонительной. Вскоре клубные боссы «Гента» уволили Белени, и тот подался в «Панатинаикос», с которым не сумел составить достойную конкуренцию в чемпионате Греции не только «Олимпиакосу», но и ПАОКу, «Арису» и АЕКу, финишировав лишь пятым.

Ныне Ласло Белени пребывает без клуба, но это не побуждает его рассматривать предложения из Румынии, тем более, что слухи уже сватают маститого коуча в бельгийский «Серен Юнайтед», который выиграл повышение в элитарную лигу тамошнего футбола на следующий сезон.

Дан ПЕТРЕСКУ

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Еще один достаточно известный румынский наставник современности, который теоретически мог бы возглавлять национальную сборную и попытаться сделать ее успешной, но предпочитает фокусировать внимание на клубных делах. 53-летний Петреску начал тренерскую карьеру в 2002 году на родине. Достаточно быстро Дан показал себя неплохим специалистом, заслужив приглашение сперва от польской «Вислы», а затем от российских «Кубани» и московского «Динамо».

По сути, после отъезда за рубеж имя Петреску неразрывно связано с клубами, где хорошо платят. Это и катарский «Аль-Араби», и китайский «Цзянсу Сунин», и эмиратский «Аль-Наср» и китайский «Гуйчжоу Хэнфэн». В перерывах между работой за границей Петреску возвращается в румынский футбол, но только на клубный уровень, и только туда, где готовы удовлетворить его немалые финансовые пожелания – в частности, в «ЧФР Клуж», который Дан возглавлял в сезоне-2017/18 и 2019/20.

Последним местом работы Петреску был турецкий «Кайсериспор», где румын отработал чуть больше месяца, после чего контракт между сторонами был расторгнут по взаимному соглашению. Причиной были названы семейные обстоятельства, побудившие тренера пойти на такой шаг.

Впрочем, в Румынии Петреску работать желанием не горит, и согласно последних слухов в прессе, уже подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Файсали», где ему готовы платить по 1,5 миллиона евро за год. Неудивительно, что с подобными запросами договориться с Федерацией футбола Румынии Петреску бы никогда не сумел…