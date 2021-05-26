Разван Луческу возглавил известный греческий клуб

Греческий клуб ПАОК объявил о назначении тренером Развана Луческу.
52-летний специалист ранее с 2017 по 2019 год работал с командой, выиграв чемпионат Греции и два Кубка Греции.
После ухода из ПАОКа Луческу работал в Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».
В минувшем сезоне ПАОК финишировал 4-м.
Razvan #Lucescu is back. He's our new head coach. #Welcome #TheGeneral #Reloaded #PAOK pic.twitter.com/DiprhoKM5s— PAOK FC (@PAOK_FC) May 26, 2021
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Источник — ФК ПАОК
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