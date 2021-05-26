Разван Луческу возглавил известный греческий клуб

Луческу стал тренером ПАОКа

  • 26.05.2021 19:33
  • 1152 просмотра
  • 1 комментарий
Разван Луческу возглавил известный греческий клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Греческий клуб ПАОК объявил о назначении тренером Развана Луческу.

52-летний специалист ранее с 2017 по 2019 год работал с командой, выиграв чемпионат Греции и два Кубка Греции.

После ухода из ПАОКа Луческу работал в Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».

В минувшем сезоне ПАОК финишировал 4-м.
 

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Источник — ФК ПАОК

(4 голоса)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 26.05.2021 19:39
    0
    4-м? А АЕК тоді яким?
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 26.05.2021 19:39
    0
    4-м? А АЕК тоді яким?
    Ссылка
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