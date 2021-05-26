Разван Луческу возглавил известный греческий клуб

Греческий клуб ПАОК объявил о назначении тренером Развана Луческу.

52-летний специалист ранее с 2017 по 2019 год работал с командой, выиграв чемпионат Греции и два Кубка Греции.

После ухода из ПАОКа Луческу работал в Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».

В минувшем сезоне ПАОК финишировал 4-м.

