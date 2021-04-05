Луческу дважды отказывался возглавить сборную Румынии

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в последние годы получал два предложения возглавить национальную сборную Румынии, однако оба раза отказывался от такой возможности.

«Были две попытки заполучить Мирчу Луческу в главные тренеры сборной со стороны Федерации футбола Румынии. Оба раза он отказывался. В первый раз это было после ухода Пицуркэ, во второй раз – когда закончился контракт Йордэнеску. Это два момента, когда, насколько мне известно, велись переговоры с Мирчей Луческу», - рассказал советник президента Федерации футбола Румынии Андрей Вочин.

Отметим, что Виктор Пицуркэ покинул пост главного тренера сборной Румынии в 2014 году, а Ангел Йордэнеску – в 2016-м. В первом случае Мирча Луческу еще возглавлял донецкий «Шахтер», во втором – принял предложение питерского «Зенита».

Ранее Мирча Луческу уже возглавлял сборную Румынии. Было это на заре карьеры наставника – с 1981 по 1986 года. Под его руководством румыны впервые в истории сыграли на чемпионате Европы – в 1984 году во Франции.