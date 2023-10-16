Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Надо посмотреть на себя в зеркало». Хорваты проиграли ключевой матч Уэльсу
Евро
Уэльс
15.10.2023 21:45 – FT 2 : 1
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 октября 2023, 06:11 | Обновлено 16 октября 2023, 06:47
332
0

«Надо посмотреть на себя в зеркало». Хорваты проиграли ключевой матч Уэльсу

Призеры ЧМ-2022 уже не зависят только от себя в отборе Евро-2024

16 октября 2023, 06:11 | Обновлено 16 октября 2023, 06:47
332
0
«Надо посмотреть на себя в зеркало». Хорваты проиграли ключевой матч Уэльсу
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября сборная Уэльса победила сборную Хорватии в домашнем матче. Героем игры стал сделавший дубль Гарри Уилсон. Сборная Уэльса с 10 очками вышла на второе место в группе, из которой на Евро-2024 уже досрочно отобралась сборная Турции. Также 10 очков у Хорватии. Однако «клетчатые» могут не подняться выше третьего места, даже если выиграют два оставшихся матча. Они уступают по личным встречам валлийцам.

Тяжесть положения осознает защитник сборной Хорватии Йосип Юранович: «Сегодня у нас все шло не так. Нам нужно посмотреть на себя в зеркало после поражения в этих двух играх и извиниться перед нашими болельщиками, которые приехали сюда. Нам нужно вернуться в свои клубы и вернуться в сборную Хорватии в лучшей форме на оставшиеся отборочные игры».

Настроение валлийцев совсем другое. Вот что сказал Роб Пейдж, главный тренер сборной Уэльса: «Определенно, это один из наших лучших матчей. Добыть ничью в Хорватии было чем-то выдающимся, но сегодня сборная Уэльса вообще была на другом уровне.

Мы знали, что нам придется страдать без мяча, и что у них будет высокий процент владения мячом. Наш план сработал, и это еще один особенный вечер для стадиона в Кардиффе. Я знаю, что игроки меня поддерживают – они поддерживали меня с первого дня, и я горжусь каждым из них.

Я очень рад за Гарри Уилсона, поскольку большую часть времени он остается незамеченным. Но он играет в футбол в АПЛ не просто так. Он первоклассно тренируется и полностью заслужил эти голы».

Воодушевлен и капитан сборной Уэльса Бен Дэвис: «Я очень горжусь – это отличный результат для нас. Мы знали, что сегодня вечером нам нужно добиться результата. Мы выстояли и показали хороший футбол, и было приятно получить награду за наши усилия.

С самого начала сборная Уэльса действовала на полную мощность, оставалась крепкой и организованной, и мы знали, что способны сыграть на этих качествах. Мы играли с соперником, у которого самый высокий рейтинг в нашей группе, и отобрали у них четыре очка. Думаю, это многое говорит о сборной Уэльса в этих двух матчах против Хорватии».

Видеообзор матча

По теме:
Польша – Молдова – 1:1. Андердог может выйти на Евро. Видеообзор матча
Пресс-конференция Реброва на Мальте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Босния и Герцеговина – Португалия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
сборная Хорватии по футболу сборная Уэльса по футболу Евро-2024 Йосип Юранович Роб Пейдж Бен Дэвис пресс-конференция
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Футбол | 15 октября 2023, 17:00 10
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала

Для украинского вратаря играть в составе «сливочных» – детская мечта

Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
Футбол | 15 октября 2023, 12:58 2
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»
Андрей ТЛУМАК: «Вратарь македонцев купился на хитрость Караваева»

Известный в прошлом вратарь – о матче с Северной Македонией

МЕЛЬГОСА: «Только лучшая версия украинской молодежки одолеет Англию»
Футбол | 16.10.2023, 05:15
МЕЛЬГОСА: «Только лучшая версия украинской молодежки одолеет Англию»
МЕЛЬГОСА: «Только лучшая версия украинской молодежки одолеет Англию»
Польша не обыграла Молдову. У команды проблемы с выходом на Евро-2024
Футбол | 15.10.2023, 23:43
Польша не обыграла Молдову. У команды проблемы с выходом на Евро-2024
Польша не обыграла Молдову. У команды проблемы с выходом на Евро-2024
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Футбол | 15.10.2023, 09:20
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50 1
Футбол
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
15.10.2023, 14:38 102
Футбол
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
15.10.2023, 12:25 40
Футбол
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
15.10.2023, 01:43 1
Бокс
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем