«Надо посмотреть на себя в зеркало». Хорваты проиграли ключевой матч Уэльсу

15 октября сборная Уэльса победила сборную Хорватии в домашнем матче. Героем игры стал сделавший дубль Гарри Уилсон. Сборная Уэльса с 10 очками вышла на второе место в группе, из которой на Евро-2024 уже досрочно отобралась сборная Турции. Также 10 очков у Хорватии. Однако «клетчатые» могут не подняться выше третьего места, даже если выиграют два оставшихся матча. Они уступают по личным встречам валлийцам.

Тяжесть положения осознает защитник сборной Хорватии Йосип Юранович: «Сегодня у нас все шло не так. Нам нужно посмотреть на себя в зеркало после поражения в этих двух играх и извиниться перед нашими болельщиками, которые приехали сюда. Нам нужно вернуться в свои клубы и вернуться в сборную Хорватии в лучшей форме на оставшиеся отборочные игры».

Настроение валлийцев совсем другое. Вот что сказал Роб Пейдж, главный тренер сборной Уэльса: «Определенно, это один из наших лучших матчей. Добыть ничью в Хорватии было чем-то выдающимся, но сегодня сборная Уэльса вообще была на другом уровне.

Мы знали, что нам придется страдать без мяча, и что у них будет высокий процент владения мячом. Наш план сработал, и это еще один особенный вечер для стадиона в Кардиффе. Я знаю, что игроки меня поддерживают – они поддерживали меня с первого дня, и я горжусь каждым из них.

Я очень рад за Гарри Уилсона, поскольку большую часть времени он остается незамеченным. Но он играет в футбол в АПЛ не просто так. Он первоклассно тренируется и полностью заслужил эти голы».

Воодушевлен и капитан сборной Уэльса Бен Дэвис: «Я очень горжусь – это отличный результат для нас. Мы знали, что сегодня вечером нам нужно добиться результата. Мы выстояли и показали хороший футбол, и было приятно получить награду за наши усилия.

С самого начала сборная Уэльса действовала на полную мощность, оставалась крепкой и организованной, и мы знали, что способны сыграть на этих качествах. Мы играли с соперником, у которого самый высокий рейтинг в нашей группе, и отобрали у них четыре очка. Думаю, это многое говорит о сборной Уэльса в этих двух матчах против Хорватии».

Видеообзор матча