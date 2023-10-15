15 октября на «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Уэльса встретится со сборной Хорватии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Уэльс

Команда никогда не впечатляла тем, как выстроена была ее игра - охотно соглашалась на роль второго номера, и была в этом мастером. Но, главное, был результат, ведь сборная на предыдущих Евро пробивалась в плей-офф, а в 2016-м и вовсе стала сенсацией. Напоследок, в 2022-м, Бэйл еще успел и на чемпионате мира сыграть, но уж там валлийцы были откровенно неудачливы. Ну, а дальше уже пришлось играть без Гарета, который, жертвуя игрой в футбол ради гольфа, выкладывался до последнего в форме сборных и с заветной повязкой. Впрочем, и без него подопечные Роба Пейджа смогли стартовать удачно: в марте вырвали ничью на выезде с Хорватией, после чего обыграли Латвию. Вот только летний, июньский отрезок принес поражения, и Армении, и Турции. Так что после 2:0 с латышами в сентябрьском туре драконы оставались за спиной у конкурентов. Сейчас была разминка в виде товарищеского поединка с Гибралтаром.

Хорватия

Сборная остается одной из лучших в мире. В 2018-м году она установила национальный рекорд, выйдя в финал чемпионата мира. На следующем мундиале, в Катаре, повторить серебро не получилось, но Модрич и компания дошли до самого конца розыгрыша, став третьими. Лука мог завоевать трофей на национальном уровне наконец-то летом, когда он с приятелями выбил Нидерланды на их поле в финале четырех Лиги Наций. Но Испания выиграла решающий поединок в серии пенальти. Теперь нужно надеяться на Евро, квалификацию к которому начинали с упомянутых 1:1 с валлийцами. Но потом подопечные Далича прекрасно себя проявили, выиграв все остальные поединки, в том числе и у Турции на выезде. 12-го октября, принимая дома янычар, фаворит неожиданно оступился, проиграв ему 0:1.

Статистика личных встреч

Хорваты не проигрывают Уэльсу. Но оба последних поединка принесли только ничьи 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую кряду осечку клетчатых. Но и простым матч не будет, ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).