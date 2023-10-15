Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэльс – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Евро
Уэльс
15.10.2023 21:45 - : -
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 00:47 | Обновлено 15 октября 2023, 00:52
7
0

Уэльс – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 15 октября в 21:45 по Киеву

15 октября 2023, 00:47 | Обновлено 15 октября 2023, 00:52
7
0
Уэльс – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

15 октября на «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Уэльса встретится со сборной Хорватии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Уэльс

Команда никогда не впечатляла тем, как выстроена была ее игра - охотно соглашалась на роль второго номера, и была в этом мастером. Но, главное, был результат, ведь сборная на предыдущих Евро пробивалась в плей-офф, а в 2016-м и вовсе стала сенсацией. Напоследок, в 2022-м, Бэйл еще успел и на чемпионате мира сыграть, но уж там валлийцы были откровенно неудачливы. Ну, а дальше уже пришлось играть без Гарета, который, жертвуя игрой в футбол ради гольфа, выкладывался до последнего в форме сборных и с заветной повязкой. Впрочем, и без него подопечные Роба Пейджа смогли стартовать удачно: в марте вырвали ничью на выезде с Хорватией, после чего обыграли Латвию. Вот только летний, июньский отрезок принес поражения, и Армении, и Турции. Так что после 2:0 с латышами в сентябрьском туре драконы оставались за спиной у конкурентов. Сейчас была разминка в виде товарищеского поединка с Гибралтаром.

Хорватия

Сборная остается одной из лучших в мире. В 2018-м году она установила национальный рекорд, выйдя в финал чемпионата мира. На следующем мундиале, в Катаре, повторить серебро не получилось, но Модрич и компания дошли до самого конца розыгрыша, став третьими. Лука мог завоевать трофей на национальном уровне наконец-то летом, когда он с приятелями выбил Нидерланды на их поле в финале четырех Лиги Наций. Но Испания выиграла решающий поединок в серии пенальти. Теперь нужно надеяться на Евро, квалификацию к которому начинали с упомянутых 1:1 с валлийцами. Но потом подопечные Далича прекрасно себя проявили, выиграв все остальные поединки, в том числе и у Турции на выезде. 12-го октября, принимая дома янычар, фаворит неожиданно оступился, проиграв ему 0:1.

Статистика личных встреч

Хорваты не проигрывают Уэльсу. Но оба последних поединка принесли только ничьи 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую кряду осечку клетчатых. Но и простым матч не будет, ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Италия – Мальта – 4:0. Разгром назло Украине. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
сборная Уэльса по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
Футбол | 14 октября 2023, 19:01 40
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч

Александр забил 2-й гол для Украины в игре с Северной Македонией

Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Футбол | 14 октября 2023, 19:27 56
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?

Тренер дал оценку сборной и игре Мудрика

Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония
Футбол | 14.10.2023, 18:43
Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония
Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Футбол | 14.10.2023, 22:27
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Футбол | 14.10.2023, 18:10
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
13.10.2023, 11:10 152
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 48
Футбол
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
14.10.2023, 18:29 4
Футбол
Странный вечер в Манчестере. На ринге будут блогеры, боец ММА и Фьюри
Странный вечер в Манчестере. На ринге будут блогеры, боец ММА и Фьюри
14.10.2023, 22:05 8
Бокс
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 20
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 135
Футбол
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
13.10.2023, 16:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем