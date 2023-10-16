Уэльс – Хорватия – 2:1. Битва за второе место. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024, который усложнил жизнь бронзовым призерам ЧМ-2022
Сборная Уэльса остро нуждалась в победе над хорватами в домашнем матче, который состоялся 15 октября. Валлийцы отставали на три очка от прямого конкурента. Дубль Гарри Уилсона, который забивал на 47-й и 60-й минутах, принес Уэльсу важнейший успех. Хорватия ответила только голом Пашалича на 75-й минуте.
В этой группе сборная Турции обеспечила себе путевку на Евро-2024. За вторую путевку поборются как раз Уэльс и Хорватия. За два тура до финиша у обоих конкурентов по 10 очков. Однако у Уэльса есть преимущество по личным встречам над бронзовым призером ЧМ-2022.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября
Уэльс – Хорватия – 2:1
Голы: Уилсон, 47, Уилсон, 60 – Пашалич, 75.
Видеообзор матча
События матча
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