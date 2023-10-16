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Евро
Уэльс
15.10.2023 21:45 – FT 2 : 1
Хорватия
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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 04:35 | Обновлено 16 октября 2023, 05:20
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Уэльс – Хорватия – 2:1. Битва за второе место. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024, который усложнил жизнь бронзовым призерам ЧМ-2022

16 октября 2023, 04:35 | Обновлено 16 октября 2023, 05:20
178
0
Уэльс – Хорватия – 2:1. Битва за второе место. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уэльса остро нуждалась в победе над хорватами в домашнем матче, который состоялся 15 октября. Валлийцы отставали на три очка от прямого конкурента. Дубль Гарри Уилсона, который забивал на 47-й и 60-й минутах, принес Уэльсу важнейший успех. Хорватия ответила только голом Пашалича на 75-й минуте.

В этой группе сборная Турции обеспечила себе путевку на Евро-2024. За вторую путевку поборются как раз Уэльс и Хорватия. За два тура до финиша у обоих конкурентов по 10 очков. Однако у Уэльса есть преимущество по личным встречам над бронзовым призером ЧМ-2022.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Уэльс Хорватия 2:1

Голы: Уилсон, 47, Уилсон, 60 – Пашалич, 75.

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
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Источник Sport.ua
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