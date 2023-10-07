Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом
Чемпионат Украины
Днепр-1
07.10.2023 13:00 – FT 2 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 15:10 | Обновлено 07 октября 2023, 15:34
510
5

Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом

Четвертый матч подряд в чемпионате команда Сергея Лавриненко не может даже забить в чужие ворота

07 октября 2023, 15:10 | Обновлено 07 октября 2023, 15:34
510
5
Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом
СК Днепр-1

Далеко не каждой команде-участнице украинской Премьер-лиги в этом сезоне удается демонстрировать хоть какую-то стабильность в плане получения результатов. Хотя это с какой стороны посмотреть, потому что последовательности из неудачных выступлений также можно считать сериями, но уже с негативным подтекстом. И если кому-то удается их преодолеть, то другие могут просто погрязнуть в безысходности и ждать лучших времен.

Именно в таком формате и встречались между собой в рамках десятого тура национального первенства днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Обе команды плохо начали кампанию, но у руководства «красно-черных» хотя бы хватило терпения на то, чтобы Сергей Лавриненко продолжал работу во главе коллектива. Александру Кучеру же повезло значительно меньше, поэтому уже пятый матч подряд СК пытается привыкнуть к работе под руководством Юрия Максимова.

Довольно живо побежали прессинговать на чужую половину гости сразу после стартового свистка, но это оказалось лишь обманом для зрителей. Забегая вперед, отметим, что этот матч у «Вереса» просто не вышел. Бывают такие дни в календаре каждой команды, когда вообще ничего не удается сделать из запланированного. И это был именно тот случай относительно игры команды Лавриненко.

«Днепр-1» открыл счет уже на 10 минуте матча, когда Сарапий от центральной линии выполнил передачу на ход Филиппову к левому флангу штрафной, где тот переиграл один-в-один Курко, после чего пробил под дальнюю штангу. Стоит отметить, что Александр и раньше мог забить этот первый гол в новом клубе, однако попал в левую стойку чужих ворот. Заряженным был, видимо.

На удивление, никакой реакции от «красно-черных» на это событие мы так и не увидели. «Верес» играл в медленный футбол и в атаку почти не ходил. Что и говорить, если у гостей был только один удар в сторону чужих ворот за первый тайм, да и тот выстрел Владислава Шарая с правого фланга штрафной в створ не пошел. А значит и говорить об игре ровенчан особого повода не было. Кроме того момента, что она была просто непривлекательной для рядового зрителя.

Стоило ли «Днепру-1» при таких условиях демонстрировать какие-то сверхусилия ради победы? В этом есть все основания для сомнений, поэтому неудивительно, что и команда Максимова никуда не спешила. Да и куда здесь торопиться, если соперники, не нанося до этого ударов по чужим воротам, смело били по своим, а автогол Вовченко на 31 минуте вообще спокойно может претендовать на звание лучшего мяча в эти выходные. Ну, очень эффектное завершение прострела с правого фланга от Адамюка на ближнем углу вратарской.

Но «Верес» и жалеть особых поводов не было, потому что даже после разговора с тренером в перерыве команда просто не заиграла лучшим образом. Хуже также не стало, это надо отметить, но все было просто – никак. Никакой направленности на чужие ворота, ленивое доминирование «Днепра-1» и 45 минут бесцельно потраченого нашего времени, тогда как победитель мог забирать свое уже с уходом на перерыв. Хуже бы точно от этого никому не стало.

После октябрьской международной паузы днепровский «Днепр-1» сыграет в гостях против киевского «Динамо», а ровенский «Верес» будет принимать львовский «Рух».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» - 2:0

Филиппов, 10, Вовченко, 31

Сарапий, 86 – Шевченко, 77

«Днепр-1»: Волынец – Горбунов (Каплиенко, 60), Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко – Леднев (Е. Пасич, 61), Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк (Мирошниченко, 79) – Филиппов (Танчик, 61).

«Верес»: Паст – Шевченко, Курко, Вовченко, Гакман – Кучеров (Кучеренко, 78), Кухарук (С. Шарай, 86) – Яго, Балан – Шестаков (Марусич, 46), В. Шарай (Ковалюк, 46).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 10 (5) – 2 (0)
Угловые: 2 – 2
Оффсайды: 3 – 1.

ДНЕПР-1 - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

По теме:
Матч ЛНЗ – Александрия начнется позже из-за воздушной тревоги
Вторая лига. ЮКСА разгромила Скалу 1911
ЛНЗ и Александрия огласили составы на матч УПЛ
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Верес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Футбол | 06 октября 2023, 15:50 16
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль

«Шахтер» совершил суперкамбэк в матче ЛЧ против бельгийского «Антверпена»

Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Футзал | 06 октября 2023, 20:45 9
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ

Наша команда одержала уверенную победу

ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
Футбол | 06.10.2023, 19:40
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси
Футбол | 07.10.2023, 13:20
Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси
Сможет ли Мудрик забить во 2-й игре подряд? Котировки на Бернли – Челси
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Футбол | 07.10.2023, 09:28
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Ще одна перемога Дніпра-1 і вони обгонять ШД в турнірній таблиці. 
Рівний чемп! Давно такого не було, щоб стільки команд мали реальні шанси на 1 місце в УПЛ.
Ответить
0
Gargantua
там и 5 - 0 могло быть
Ответить
0
Tasha19
Верес, щось зовсім ніякі.
Ответить
0
Лига конференций без динамо
Ходят слухи ,что бывший тренер днепра минус кучер будет тренировать динаму после луческу ,правильно это его уровень 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
05.10.2023, 09:55 4
Футбол
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
07.10.2023, 01:10 7
Волейбол
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
06.10.2023, 16:30 5
Теннис
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 5
Бокс
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
05.10.2023, 09:29 9
Футбол
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
05.10.2023, 11:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем