Без намека на сопротивление. Днепр-1 спокойно разобрался с Вересом

Далеко не каждой команде-участнице украинской Премьер-лиги в этом сезоне удается демонстрировать хоть какую-то стабильность в плане получения результатов. Хотя это с какой стороны посмотреть, потому что последовательности из неудачных выступлений также можно считать сериями, но уже с негативным подтекстом. И если кому-то удается их преодолеть, то другие могут просто погрязнуть в безысходности и ждать лучших времен.

Именно в таком формате и встречались между собой в рамках десятого тура национального первенства днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Обе команды плохо начали кампанию, но у руководства «красно-черных» хотя бы хватило терпения на то, чтобы Сергей Лавриненко продолжал работу во главе коллектива. Александру Кучеру же повезло значительно меньше, поэтому уже пятый матч подряд СК пытается привыкнуть к работе под руководством Юрия Максимова.

Довольно живо побежали прессинговать на чужую половину гости сразу после стартового свистка, но это оказалось лишь обманом для зрителей. Забегая вперед, отметим, что этот матч у «Вереса» просто не вышел. Бывают такие дни в календаре каждой команды, когда вообще ничего не удается сделать из запланированного. И это был именно тот случай относительно игры команды Лавриненко.

«Днепр-1» открыл счет уже на 10 минуте матча, когда Сарапий от центральной линии выполнил передачу на ход Филиппову к левому флангу штрафной, где тот переиграл один-в-один Курко, после чего пробил под дальнюю штангу. Стоит отметить, что Александр и раньше мог забить этот первый гол в новом клубе, однако попал в левую стойку чужих ворот. Заряженным был, видимо.

На удивление, никакой реакции от «красно-черных» на это событие мы так и не увидели. «Верес» играл в медленный футбол и в атаку почти не ходил. Что и говорить, если у гостей был только один удар в сторону чужих ворот за первый тайм, да и тот выстрел Владислава Шарая с правого фланга штрафной в створ не пошел. А значит и говорить об игре ровенчан особого повода не было. Кроме того момента, что она была просто непривлекательной для рядового зрителя.

Стоило ли «Днепру-1» при таких условиях демонстрировать какие-то сверхусилия ради победы? В этом есть все основания для сомнений, поэтому неудивительно, что и команда Максимова никуда не спешила. Да и куда здесь торопиться, если соперники, не нанося до этого ударов по чужим воротам, смело били по своим, а автогол Вовченко на 31 минуте вообще спокойно может претендовать на звание лучшего мяча в эти выходные. Ну, очень эффектное завершение прострела с правого фланга от Адамюка на ближнем углу вратарской.

Но «Верес» и жалеть особых поводов не было, потому что даже после разговора с тренером в перерыве команда просто не заиграла лучшим образом. Хуже также не стало, это надо отметить, но все было просто – никак. Никакой направленности на чужие ворота, ленивое доминирование «Днепра-1» и 45 минут бесцельно потраченого нашего времени, тогда как победитель мог забирать свое уже с уходом на перерыв. Хуже бы точно от этого никому не стало.

После октябрьской международной паузы днепровский «Днепр-1» сыграет в гостях против киевского «Динамо», а ровенский «Верес» будет принимать львовский «Рух».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» - 2:0

Филиппов, 10, Вовченко, 31

Сарапий, 86 – Шевченко, 77

«Днепр-1»: Волынец – Горбунов (Каплиенко, 60), Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко – Леднев (Е. Пасич, 61), Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк (Мирошниченко, 79) – Филиппов (Танчик, 61).

«Верес»: Паст – Шевченко, Курко, Вовченко, Гакман – Кучеров (Кучеренко, 78), Кухарук (С. Шарай, 86) – Яго, Балан – Шестаков (Марусич, 46), В. Шарай (Ковалюк, 46).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Удары (в створ): 10 (5) – 2 (0)

Угловые: 2 – 2

Оффсайды: 3 – 1.

ДНЕПР-1 - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C