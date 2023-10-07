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Чемпионат Украины
Днепр-1
07.10.2023 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 07:10 | Обновлено 07 октября 2023, 07:16
116
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Днепр-1 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровенская команда не набрала до сих пор в матчах с «Днепром-1» ни одного очка и не забила ни одного

07 октября 2023, 07:10 | Обновлено 07 октября 2023, 07:16
116
0
Днепр-1 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В субботу, 7 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Днепр-1» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепро-Арена», начало – в '13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днепр-1

«Днепр-1» начинает приходить в себя после феерических провалов на старте сезона. Напомним, днепряне вылетели из трех еврокубков, в результате чего судьба главного тренера была решена. Правда, Александр Кучер ушел в отставку еще раньше, из Лиги конференций «Днепр-1» вылетал уже с Валерием Городовым, но нет сомнений, что Александр Кучер не спас бы ситуацию.

Покинул команду ее главная звезда и бомбардир Артем Довбик, теперь играющий в Испании. На замену ему был подписан Александр Филиппов.

Но после того, как команду возглавил Юрий Максимов, и так небогатое игровое время для Филиппова стало еще меньше. Дошло до того, что в матче предыдущего тура на острие атаки вышел номинальный полузащитник Игорь Когут. Более того, после его травмы Филиппов тоже на поле не появился.

Тот матч (против «Металлиста 1925») запомнился еще двумя моментами. Во-первых, Эдуард Сарапий не играл, как мы уже привыкли, в центре защиты, а вышел в опорную зону и блестяще там себя показал. А во вторых, феноменальным голом отличился Богдан Леднев, который по невероятной траектории ударом издали забил единственный гол в матче.

Игра станет особенной для Евгения Пасича и Владимира Адамюка, выступавших когда-то за Днепр-1».

На октябрьские матчи сборной Украины вызваны Александр Пихаленок и Александр Сваток.

Верес

«Верес» в сезоне играет традиционно для себя, смена тренера особо не помогла. Сильнее по статусу команды не имеют с ровенской командой особых проблем, а с более слабыми подопечным Лавриненко игра идет по-разному, бой дается, а далее – как повезет.

Есть подозрения, что такой стиль тоже может, как и в прошлом сезоне, привести к неприятным последствиям, связанным, как минимум, с борьбой за выживание. Сейчас команда имеет в активе одну победу, три ничьи, что дает ей возможность находиться не на последнем месте в таблице, а на предпоследнем, поскольку в «Миная» дела еще хуже. Правда, есть игра в запасе, поэтому теоретически «Верес» имеет возможность подняться на несколько ступеней.

«Верес» еще ни разу не выигрывал в «Днепра-1», более того, ни разу не сумел забить.

Вратарь ровенской команды Паст имеет в своей карьере опыт выступлений за «Днепр-1».

Статистика встреч

Команды сыграли между собой три матча, все три выиграл «Днепр-1» с общим счетом 4:0.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец, Каплиенко – Пурита, Пихаленок, Рубчинский, Леднев – Гуцуляк.

«Верес»: .Паст – Шевченко, Курко, Кучеренко, Вовченко, Балан – С. Шарай, Кухарук, Кучеров – Марусич, Гайдучик.

Прогноз на противостояние

«Днепр-1» выглядит командой, которая сейчас начинает находить свою игру, в то время как ровенская команда не может справиться с собой на дистанции в несколько матчей. Поэтому предположим, что обе забьют, но днепряне победят.

7 октября, суббота

«Днепр-1» – «Верес»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН и на YouTube
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
ДНЕПР-1 - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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