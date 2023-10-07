Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 13:00 на 13:15
Украина. Премьер лига07 октября 2023, 15:59 | Обновлено 07 октября 2023, 16:02
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Днепр-1 – Верес – 2:0. Первый гол Филиппова. Видео голов и обзор матча
Днепровская команда одержала уверенную победу
07 октября 2023, 15:59 | Обновлено 07 октября 2023, 16:02
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Состоялся поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Днепр-1 на своей арене принимал ровенский «Верес».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу днепровской команды. Первым голом за клуб отличился форвард Александр Филиппов, а в свои ворота забил центрбек «Верес» Семен Вовченко.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Днепр-1» – «Верес» - 2:0
Филиппов, 10, Вовченко, 31.
События матча
31’
ГОЛ ! Автогол забил Семен Вовченко (Верес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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