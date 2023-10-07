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Чемпионат Украины
Днепр-1
07.10.2023 13:15 – FT 2 : 0
Верес
Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 13:00 на 13:15
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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 15:59 | Обновлено 07 октября 2023, 16:02
234
0

Днепр-1 – Верес – 2:0. Первый гол Филиппова. Видео голов и обзор матча

Днепровская команда одержала уверенную победу

07 октября 2023, 15:59 | Обновлено 07 октября 2023, 16:02
234
0
Днепр-1 – Верес – 2:0. Первый гол Филиппова. Видео голов и обзор матча
УПЛ

​Состоялся поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Днепр-1 на своей арене принимал ровенский «Верес».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу днепровской команды. Первым голом за клуб отличился форвард Александр Филиппов, а в свои ворота забил центрбек «Верес» Семен Вовченко.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» - 2:0

Филиппов, 10, Вовченко, 31.

События матча

31’
ГОЛ ! Автогол забил Семен Вовченко (Верес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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