​Состоялся поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Днепр-1 на своей арене принимал ровенский «Верес».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу днепровской команды. Первым голом за клуб отличился форвард Александр Филиппов, а в свои ворота забил центрбек «Верес» Семен Вовченко.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» - 2:0

Филиппов, 10, Вовченко, 31.

​