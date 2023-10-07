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Чемпионат Украины
Днепр-1
07.10.2023 13:15 – FT 2 : 0
Верес
Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 13:00 на 13:15
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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 16:09 | Обновлено 07 октября 2023, 17:03
247
0

Юрий МАКСИМОВ: «Хорошо, что забили быстрый гол»

Наставник «Днепра-1» – о победе над «Вересом»

07 октября 2023, 16:09 | Обновлено 07 октября 2023, 17:03
247
0
Юрий МАКСИМОВ: «Хорошо, что забили быстрый гол»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов дал оценку матчу 10-го тура Украинской Премьер-лиги с «Вересом» (2:0).

– Надо идти вверх в турнирной таблице, чтобы нас не недооценивали, а расценивали, как команду, которая будет бороться за медали чемпионата. Очень хорошо, что сегодня забили быстрый гол. Филиппов воспользовался своим шансом, и я доволен его игрой. Дальше будем прогрессировать.

– Как вам вообще игра Филиппова? Можете подробнее на этом остановиться?
– Он длительное время не играл – у него была травма в Бельгии, потом выступал в Латвии. Думаю, что для нас это важный игрок и нападающий. Он вполне нормально вписывается в нашу игру, но в первую очередь нападающий должен забивать голы.

– «Днепр-1» сейчас меньше всех пропустил в чемпионате Украины. Благодаря чему это произошло?
– У нас вся команда и проигрывает, и выигрывает. Немного забиваем, но пропустили только 5 мячей. Дай Бог, чтобы оно так и было в дальнейшем.

– Впереди пауза в чемпионате на сборные. Какие на этот период планы у команды?
– У нас будет спарринг с командой U-19. Посмотрим на перспективных ребят из этого состава, кого мы хотим привлечь на тренировки в первую команду. Будем наигрывать какие-то комбинации, стандарты. Сейчас для нас это самое главное.

События матча

31’
ГОЛ ! Автогол забил Семен Вовченко (Верес).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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Юрий Максимов Днепр-1 - Верес Верес Ровно Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
Источник СК Днепр-1
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