Юрий МАКСИМОВ: «Хорошо, что забили быстрый гол»

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов дал оценку матчу 10-го тура Украинской Премьер-лиги с «Вересом» (2:0).

– Надо идти вверх в турнирной таблице, чтобы нас не недооценивали, а расценивали, как команду, которая будет бороться за медали чемпионата. Очень хорошо, что сегодня забили быстрый гол. Филиппов воспользовался своим шансом, и я доволен его игрой. Дальше будем прогрессировать.

– Как вам вообще игра Филиппова? Можете подробнее на этом остановиться?

– Он длительное время не играл – у него была травма в Бельгии, потом выступал в Латвии. Думаю, что для нас это важный игрок и нападающий. Он вполне нормально вписывается в нашу игру, но в первую очередь нападающий должен забивать голы.

– «Днепр-1» сейчас меньше всех пропустил в чемпионате Украины. Благодаря чему это произошло?

– У нас вся команда и проигрывает, и выигрывает. Немного забиваем, но пропустили только 5 мячей. Дай Бог, чтобы оно так и было в дальнейшем.

– Впереди пауза в чемпионате на сборные. Какие на этот период планы у команды?

– У нас будет спарринг с командой U-19. Посмотрим на перспективных ребят из этого состава, кого мы хотим привлечь на тренировки в первую команду. Будем наигрывать какие-то комбинации, стандарты. Сейчас для нас это самое главное.