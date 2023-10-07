Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Верес. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Днепр-1
07.10.2023 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 00:01 | Обновлено 07 октября 2023, 00:49
62
0

Днепр-1 – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

07 октября 2023, 00:01 | Обновлено 07 октября 2023, 00:49
62
0
Днепр-1 – Верес. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В субботу, 7-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Юрий Максимов с большим скрипом запрягает к работе свой новый коллектив, однако ситуация для «Днепра-1» хотя бы в чемпионате выглядит уже значительно лучше. В таких условиях, в которых оказался обладатель второй строчки турнирной таблицы образца прошлого сезона, уже в новой кампании очки идут на вес золота, поэтому встреча против коллектива, который до этого побеждал лишь однажды, будет очень уместной. Однако Сергей Лавриненко прочитал игру уже не первого фаворита в текущей кампании, поэтому просто так добыть победу у СК точно не выйдет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артем КОЗАК: «Как удалось переломить игру? Была нецензурная лексика»
Днепр-1 Верес Ровно Днепр-1 - Верес текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Футбол | 06 октября 2023, 11:18 7
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?

Обозреватель Sport.ua уверен, что сказка «Жироны» все равно продолжится

Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу с 2:0, гол Роналду отменили
Футбол | 06 октября 2023, 20:20 5
Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу с 2:0, гол Роналду отменили
Громкая сенсация! Аль-Наср упустил победу с 2:0, гол Роналду отменили

Команда КриРо не сумела победить Абха в чемпионате Саудовской Аравии

Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Футбол | 06.10.2023, 16:59
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
ВИДЕО. Александр УСИК: «Нужно ходить в церковь перед играми»
Футбол | 06.10.2023, 19:11
ВИДЕО. Александр УСИК: «Нужно ходить в церковь перед играми»
ВИДЕО. Александр УСИК: «Нужно ходить в церковь перед играми»
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Теннис | 06.10.2023, 16:30
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
05.10.2023, 17:15 5
Теннис
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
05.10.2023, 09:29 8
Футбол
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
05.10.2023, 05:05 4
Волейбол
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
05.10.2023, 23:11 3
Бокс
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
06.10.2023, 19:21 7
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
05.10.2023, 00:10 16
Футбол
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 5
Бокс
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
05.10.2023, 09:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем