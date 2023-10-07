В субботу, 7-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 13:00.

Юрий Максимов с большим скрипом запрягает к работе свой новый коллектив, однако ситуация для «Днепра-1» хотя бы в чемпионате выглядит уже значительно лучше. В таких условиях, в которых оказался обладатель второй строчки турнирной таблицы образца прошлого сезона, уже в новой кампании очки идут на вес золота, поэтому встреча против коллектива, который до этого побеждал лишь однажды, будет очень уместной. Однако Сергей Лавриненко прочитал игру уже не первого фаворита в текущей кампании, поэтому просто так добыть победу у СК точно не выйдет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.