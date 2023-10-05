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WTA
05 октября 2023, 07:40 | Обновлено 05 октября 2023, 07:41
132
0

КОНТАВЕЙТ: «Моя жизнь не закончилась, когда я перестала играть в теннис»

27-летняя экс-теннисистка уверена, что будет успешной и в других сферах

05 октября 2023, 07:40 | Обновлено 05 октября 2023, 07:41
132
0
КОНТАВЕЙТ: «Моя жизнь не закончилась, когда я перестала играть в теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

27-летняя эстонская экс-теннисистка Анетт Контавейт, которая в этом году официально завершила карьеру, утверждает, что ее жизнь не закончилась, когда она перестала играть в теннис:

«Я из тех людей, которые очень долго думают, прежде чем принять какое-то важное решение. Я знаю, что это было правильное решение. Я на 100 % смирилась с этим. Конечно, я могkла бы добиться еще многого, но я знаю, что когда я играла, я отдавала себя на 100%. Я делала все настолько хорошо, насколько могла, поэтому я знаю, что это было правильное решение для меня.

Многое из того, что было в теннисе, уже позади. Но меня очень пугает то, как я справлюсь со всем тем, с чем мне никогда не приходилось сталкиваться раньше: с домашней рутиной, холодом и долгой зимой. Моя жизнь, конечно, не закончилась, когда я перестала играть в теннис. В жизни есть много других возможностей. Я думаю, что я довольно трудолюбивая и надеюсь найти что-то новое и интересное. И, может быть, люди действительно еще услышат обо мне», – заявила Анетт.

27-летняя Контавейт была второй ракеткой мира в одиночном разряде, но завершила карьеру из-за дегенерация поясничного диска в спине.

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Анетт Контавейт
Источник Twitter
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