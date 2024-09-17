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17 сентября 2024, 01:54 |
118
0

ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына

Анетт Контавейт стала мамой

17 сентября 2024, 01:54 |
118
0
ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына
Instagram. Анетт Контавейт

28-летняя эстонская экс-теннисистка Анетт Контавейт, которая в прошлом году официально завершила карьеру, родила сына.

Об этом Контавейт сообщила в своем Instagram:

«Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту ❤️ Огромная любовь 🥰», – написала эстонка.

Отец ребенка – 31-летний эстонский футболист Брент Леписту, который играет за «Левадию» из Таллинна. Анетт и Юрент встречаются около трех лет.

Анетт была второй ракеткой мира в одиночном разряде, но завершила карьеру из-за дегенерации поясничного диска в спине.

ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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