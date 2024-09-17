28-летняя эстонская экс-теннисистка Анетт Контавейт, которая в прошлом году официально завершила карьеру, родила сына.

Об этом Контавейт сообщила в своем Instagram:

«Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту ❤️ Огромная любовь 🥰», – написала эстонка.



Отец ребенка – 31-летний эстонский футболист Брент Леписту, который играет за «Левадию» из Таллинна. Анетт и Юрент встречаются около трех лет.

Анетт была второй ракеткой мира в одиночном разряде, но завершила карьеру из-за дегенерации поясничного диска в спине.

ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына