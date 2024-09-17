ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына
Анетт Контавейт стала мамой
28-летняя эстонская экс-теннисистка Анетт Контавейт, которая в прошлом году официально завершила карьеру, родила сына.
Об этом Контавейт сообщила в своем Instagram:
«Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту ❤️ Огромная любовь 🥰», – написала эстонка.
Отец ребенка – 31-летний эстонский футболист Брент Леписту, который играет за «Левадию» из Таллинна. Анетт и Юрент встречаются около трех лет.
Анетт была второй ракеткой мира в одиночном разряде, но завершила карьеру из-за дегенерации поясничного диска в спине.
ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына
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