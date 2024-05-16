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WTA
16 мая 2024, 17:43 | Обновлено 16 мая 2024, 18:23
1267
0

ФОТО. Экс-вторая ракетка мира сообщила о своей беременности

Анетт Контавейт в этом году станет мамой

16 мая 2024, 17:43 | Обновлено 16 мая 2024, 18:23
1267
0
ФОТО. Экс-вторая ракетка мира сообщила о своей беременности
Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

28-летняя эстонская экс-теннисистка Анетт Контавейт, которая в прошлом году официально завершила карьеру, сообщила о своей беременности.

Анетт опубликовала в инстаграме совместный снимок со своим возлюбленным Брентом Леписту, на котором видно, что ее живот отчетливо округлился.

«Новый член семьи на подходе», – подписала фото Контавейт.

Отметим, что Анетт была второй ракеткой мира в одиночном разряде, но завершила карьеру из-за дегенерации поясничного диска в спине.

Брент Леписту – 31-летний эстонский футболист, который играет за «Левадию» из Таллинна. Пара встречается около двух лет.

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Анетт Контавейт беременность фото
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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