ФОТО. Экс-вторая ракетка мира сообщила о своей беременности

28-летняя эстонская экс-теннисистка Анетт Контавейт, которая в прошлом году официально завершила карьеру, сообщила о своей беременности.

Анетт опубликовала в инстаграме совместный снимок со своим возлюбленным Брентом Леписту, на котором видно, что ее живот отчетливо округлился.

«Новый член семьи на подходе», – подписала фото Контавейт.

Отметим, что Анетт была второй ракеткой мира в одиночном разряде, но завершила карьеру из-за дегенерации поясничного диска в спине.

Брент Леписту – 31-летний эстонский футболист, который играет за «Левадию» из Таллинна. Пара встречается около двух лет.