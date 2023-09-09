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09 сентября 2023, 12:56 |
1517
0

ФОТО. Экс-вторая ракетка мира опубликовала яркий снимок с отдыха в Греции

Анетт Контавейт и без тенниса остается в идеальной форме

09 сентября 2023, 12:56 |
1517
0
ФОТО. Экс-вторая ракетка мира опубликовала яркий снимок с отдыха в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

27-летняя эстонская экс-теннисистка Анетт Контавейт, которая в этом году официально завершила карьеру, опубликовала в инстаграме яркое фото с отдыха в Греции.

«Улетели в Грецию», – подписала снимок Контавейт.

Отметим, что изначально Анетт планировала завершить карьеру на Уимблдонском турнире, но позже анонсировала прощальный матч против Онс Жабер, который состоится 11 ноября.

27-летняя Контавейт была второй ракеткой мира в одиночном разряде. На Итоговом турнире 2021 года она играла в финале. На счету у 27-летней уроженки Таллинна победы в шести турнирах WTA в одиночном разряде и выход в финал юниорского Открытый чемпионат США 2012 года.

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Анетт Контавейт фото lifestyle
Источник Instagram
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