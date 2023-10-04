Артета рассказал, почему Арсеналу не удалось обыграть Ланс

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ланса» в матче Лиги чемпионов (1:2).

«Безусловно, сегодня было трудно, и я поздравляю «Ланс». Как мы все видели, это очень хорошая команда, и атмосфера была исключительной. Мы сделали самое сложное, забив первый гол, и полностью контролировали игру, но в одном моменте им удалось забить, и тогда все началось сначала.

Действительно, как и во многих других случаях, мы не создавали достаточной угрозы в финальной трети. Мы не атаковали определенные пространства. Разница с «ПСВ» была в игре в штрафной площади – мы упустили несколько больших шансов и недостаточно хорошо защищались в ответ на их угрозы.

Ошибки – это часть футбола, и они так или иначе будут продолжаться, но разница была в обоих случаях. В Лиге чемпионов не бывает легких моментов, поэтому, когда ты попадаешь туда, ты должен забить мяч в сетку, и мы должны были защищаться гораздо лучше, чем мы это сделали.

Это был важный вечер для нас. Мы не смогли добиться того результата, которого хотели, но мы многое возьмем на вооружение и извлечем уроки», – сказал Артета.

В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Севильи» на выезде 24 октября.