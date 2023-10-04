3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В межд клубами «Ланс» и «Арсенал». Игра завершилась сенсационной победой французской команды со счетом 2:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды, провел на поле 70 минут и был заменен на Бена Уайта.

На 69-й минуте украинец не сумел заблокировать соперника в эпизоде, когда его оппонент отдал голевую передачу, и этот гол оказался решающим в матче (2:1).

Лига чемпионов

Группа B. 2-й тур, 3 октября

Ланс (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1

Голы: Томассон, 25, Элье Ваи, 69 – Габриэл Жезус, 14