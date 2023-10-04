Ланс – Арсенал – 2:1. Зинченко позволил забить 2-й мяч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЧ в группе В
3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В межд клубами «Ланс» и «Арсенал». Игра завершилась сенсационной победой французской команды со счетом 2:1.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды, провел на поле 70 минут и был заменен на Бена Уайта.
На 69-й минуте украинец не сумел заблокировать соперника в эпизоде, когда его оппонент отдал голевую передачу, и этот гол оказался решающим в матче (2:1).
Лига чемпионов
Группа B. 2-й тур, 3 октября
Ланс (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1
Голы: Томассон, 25, Элье Ваи, 69 – Габриэл Жезус, 14
Видеообзор матча:
События матча
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