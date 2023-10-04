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Лига Чемпионов
Ланс
03.10.2023 22:00 – FT 2 : 1
Арсенал
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Лига чемпионов
04 октября 2023, 02:04 | Обновлено 04 октября 2023, 02:56
147
1

Ланс – Арсенал – 2:1. Зинченко позволил забить 2-й мяч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЧ в группе В

04 октября 2023, 02:04 | Обновлено 04 октября 2023, 02:56
147
1
Ланс – Арсенал – 2:1. Зинченко позволил забить 2-й мяч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Александр Зинченко

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В межд клубами «Ланс» и «Арсенал». Игра завершилась сенсационной победой французской команды со счетом 2:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды, провел на поле 70 минут и был заменен на Бена Уайта.

На 69-й минуте украинец не сумел заблокировать соперника в эпизоде, когда его оппонент отдал голевую передачу, и этот гол оказался решающим в матче (2:1).

Лига чемпионов

Группа B. 2-й тур, 3 октября

Ланс (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1

Голы: Томассон, 25, Элье Ваи, 69 – Габриэл Жезус, 14

Видеообзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Ланс Арсенал Лондон Лига чемпионов Элье Ваи Габриэл Жезус Александр Зинченко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
А три защитника-статиста, которые щелкали рядом с забивающим типа ни при чем, только Зинченко виноват?
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