Лига чемпионов03 октября 2023, 22:47 | Обновлено 03 октября 2023, 23:23
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ВИДЕО. Ошибка голкипера. После мяча Жезуса Арсенал пропустил досадный гол
Отличился Адриен Томассон, и счет стал равным на 25-й минуте
03 октября 2023, 22:47 | Обновлено 03 октября 2023, 23:23
1016
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3 октября на стадионе «Феликс Боллар» проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ланс» принимает «Арсенал».
Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала».
На 14-й минуте гости открыли счет усилиями Габриэла Жезуса.
❗️ ВИДЕО. Курьезный гол в ворота Арсенала
Однако затем Арсенал» пропустил досадный гол. Голкипер давид Райя неудачно выбил мяч, и хозяева за это его наказали. Отличился Адриен Томассон, и счет стал равным на 25-й минуте (1:1)
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