ВИДЕО. Ошибка голкипера. После мяча Жезуса Арсенал пропустил досадный гол

3 октября на стадионе «Феликс Боллар» проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ланс» принимает «Арсенал».

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала».

На 14-й минуте гости открыли счет усилиями Габриэла Жезуса.

❗️ ВИДЕО. Курьезный гол в ворота Арсенала

Однако затем Арсенал» пропустил досадный гол. Голкипер давид Райя неудачно выбил мяч, и хозяева за это его наказали. Отличился Адриен Томассон, и счет стал равным на 25-й минуте (1:1)