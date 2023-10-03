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Лига чемпионов
03 октября 2023, 22:47 | Обновлено 03 октября 2023, 23:23
1016
0

ВИДЕО. Ошибка голкипера. После мяча Жезуса Арсенал пропустил досадный гол

Отличился Адриен Томассон, и счет стал равным на 25-й минуте

03 октября 2023, 22:47 | Обновлено 03 октября 2023, 23:23
1016
0
ВИДЕО. Ошибка голкипера. После мяча Жезуса Арсенал пропустил досадный гол
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября на стадионе «Феликс Боллар» проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ланс» принимает «Арсенал».

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала».

На 14-й минуте гости открыли счет усилиями Габриэла Жезуса.

❗️ ВИДЕО. Курьезный гол в ворота Арсенала

Однако затем Арсенал» пропустил досадный гол. Голкипер давид Райя неудачно выбил мяч, и хозяева за это его наказали. Отличился Адриен Томассон, и счет стал равным на 25-й минуте (1:1)

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Ланс Арсенал Лондон Александр Зинченко Лига чемпионов Давид Райя Габриэл Жезус видео голов и обзор курьезы
Источник Sport.ua
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