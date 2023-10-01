Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ланс – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ланс
03.10.2023 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2023, 17:59 | Обновлено 01 октября 2023, 18:04
80
0

Ланс – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

01 октября 2023, 17:59 | Обновлено 01 октября 2023, 18:04
80
0
Ланс – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 октября на «Феликс Боллар» пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ланс» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Ланс

Команда наконец-то смогла напомнить о себе всерьез. 1 из лучших клубов Франции на стыке веков (в том числе в 1998-м году было взято единственный чемпионский титул), долгое время он просто не мог вернуться в высший дивизион страны. И только при нынешнем наставнике, Франке Эзе, в 2020-м, получилось подняться в Лигу 1 - помогли коронавирусные реалии, с досрочным завершением розыгрыша. Но кроваво-золотые показали, что они вполне по делу тут. А в прошлом сезоне удивили всех, отстав всего на 1 очко позади самого ПСЖ. В итоге получилось вернуться наконец-то в Лигу чемпионов. И, несмотря на тяжелый старт на внутренней арене (впервые выиграли только в 6-м туре), французы смогли достойно стартовать на международной арене. Они, даже пропустив уже на 9-й минуте от Окампоса, сыграли 1:1 в Севилье с одноименным клубом.

Арсенал

Клуб в прошлом сезоне только на финишной прямой уступил в гонке за победу в АПЛ Манчестер Сити. Своеобразным реваншем стала победа над горожанами в начале нового футбольного года (по пенальти в Суперкубке УЕФА), но уже более-менее понятно, что так мощно стартовать, как прошлой осенью, у Зинченко и компании не получилось. Поражений не было, но разделили очки уже и с Фулхэмом, и с Тоттенхэмом, отстав от подопечных Гвардиолы. В общем, закономерным будет приоритет именно Лиги чемпионов, куда наконец-то вернулись красно-белые. Для начала, англичане дома разгромили со счетом 4:0 хорошо знакомого противника, ПСВ.

Статистика личных встреч

В 1998-м году Ланс набрал 4 очка с Арсеналом и отобрал у него путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Но уже в следующем сезоне канониры взяли реванш в Кубке УЕФА, победив в обоих полуфинальных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во французов. Арсенал явно опытнее, и должен тут выигрывать при форе -1 гол (коэффициент - 1,97).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Наполи – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Иран – Украина. Прогноз и анонс на матч олимпийского отбора по волейболу
Ланс Арсенал Лондон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Бандура ошибся – Тарануха и Оболонь не простили
Футбол | 01 октября 2023, 14:57 0
ВИДЕО. Бандура ошибся – Тарануха и Оболонь не простили
ВИДЕО. Бандура ошибся – Тарануха и Оболонь не простили

Киевская команда добилась победы в матче с «Минаем»

С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
Футбол | 30 сентября 2023, 18:50 196
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле

Футболистам донецкого клуба почти не удавалось проходить оборону полтавчан

Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»
Футбол | 01.10.2023, 14:13
Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»
Йожеф САБО: «За Динамо сейчас так же печально наблюдать, как и за Шахтером»
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Бокс | 01.10.2023, 11:45
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Бокс | 01.10.2023, 01:05
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
29.09.2023, 22:03 3
Футбол
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
29.09.2023, 23:35 10
Футбол
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
01.10.2023, 10:50 14
Футбол
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
30.09.2023, 21:34 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем