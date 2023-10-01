3 октября на «Феликс Боллар» пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ланс» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Ланс

Команда наконец-то смогла напомнить о себе всерьез. 1 из лучших клубов Франции на стыке веков (в том числе в 1998-м году было взято единственный чемпионский титул), долгое время он просто не мог вернуться в высший дивизион страны. И только при нынешнем наставнике, Франке Эзе, в 2020-м, получилось подняться в Лигу 1 - помогли коронавирусные реалии, с досрочным завершением розыгрыша. Но кроваво-золотые показали, что они вполне по делу тут. А в прошлом сезоне удивили всех, отстав всего на 1 очко позади самого ПСЖ. В итоге получилось вернуться наконец-то в Лигу чемпионов. И, несмотря на тяжелый старт на внутренней арене (впервые выиграли только в 6-м туре), французы смогли достойно стартовать на международной арене. Они, даже пропустив уже на 9-й минуте от Окампоса, сыграли 1:1 в Севилье с одноименным клубом.

Арсенал

Клуб в прошлом сезоне только на финишной прямой уступил в гонке за победу в АПЛ Манчестер Сити. Своеобразным реваншем стала победа над горожанами в начале нового футбольного года (по пенальти в Суперкубке УЕФА), но уже более-менее понятно, что так мощно стартовать, как прошлой осенью, у Зинченко и компании не получилось. Поражений не было, но разделили очки уже и с Фулхэмом, и с Тоттенхэмом, отстав от подопечных Гвардиолы. В общем, закономерным будет приоритет именно Лиги чемпионов, куда наконец-то вернулись красно-белые. Для начала, англичане дома разгромили со счетом 4:0 хорошо знакомого противника, ПСВ.

Статистика личных встреч

В 1998-м году Ланс набрал 4 очка с Арсеналом и отобрал у него путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Но уже в следующем сезоне канониры взяли реванш в Кубке УЕФА, победив в обоих полуфинальных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во французов. Арсенал явно опытнее, и должен тут выигрывать при форе -1 гол (коэффициент - 1,97).