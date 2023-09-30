Без голов, но скучно не было. Черноморец и Заря друг другу не забили

В субботу, 30 сентября, состоялся поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Игра прошла в Одессе на поле стадиона «Черноморец» и закончилась со счетом 0:0.

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Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Чорноморець» - «Заря» - 0:0.

Дада, 36 - Вантух, 29.

«Черноморец»: Варакута - Путря, Ермаков, Салюк, Брагару - Васильев, Штогрин (Хадида, 81), Дада (Авагимян, 69), Шпорн, Вакула (Бойчук, 69) - Иеде (Бадибанга, 60).

«Заря»: Турбаевский - Кирюханцев, Снурницын, Джордан, Вантух - Мишнев (Головкин, 86), Яцык - Герреро, Нагнойный (Волошин, 80), Антюх (Данченко, 86) - Горбач (Венделл, 80).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Черноморец (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА