30 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ между клубами «Черноморец» и «Заря». Игра завершилась со счетом 0:0.

Интересно, что при победе одесская команда могла бы сравняться по очкам с донецким «Шахтером» (18), который уступил «Ворскле», но в итоге «морякам» приходится довольствоваться 16 пунктами и 3-й строчкой. 2-е место за «Кривбассом» (16).

УПЛ. 9-й тур. 30 сентября

Черноморец – Заря – 0:0