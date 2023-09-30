30.09.2023 19:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига30 сентября 2023, 23:37 |
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Черноморец – Заря – 0:0. Одесситы могли догнать Шахтер. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ
30 сентября 2023, 23:37 |
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30 сентября состоялся матч 9-го тура УПЛ между клубами «Черноморец» и «Заря». Игра завершилась со счетом 0:0.
Интересно, что при победе одесская команда могла бы сравняться по очкам с донецким «Шахтером» (18), который уступил «Ворскле», но в итоге «морякам» приходится довольствоваться 16 пунктами и 3-й строчкой. 2-е место за «Кривбассом» (16).
УПЛ. 9-й тур. 30 сентября
Черноморец – Заря – 0:0
Видеообзор матча:
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