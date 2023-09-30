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Чемпионат Украины
Черноморец
30.09.2023 19:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
30 сентября 2023, 05:37 | Обновлено 30 сентября 2023, 05:39
41
0

Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2023, 05:37 | Обновлено 30 сентября 2023, 05:39
41
0
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 30 сентября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Черноморец» занимает третье место и является достаточно сыгранной командой. «Заря» после тренерской замены только ищет свою игру, что отображается на результатах – луганский коллектив у самой зоны вылета. Даниил Алефиренко в прошлом сезоне блестал в составе одесситов, а теперь попытается их огорчить. «Черноморец» на неделе прошел криворожский «Кривбасс» в Кубке Украины, а матч «Зари» был отложен.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Заря» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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