В субботу, 30 сентября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черноморец

В прошлом сезоне мы видели, как во втором круге одесситы набрали форму и стали серьезной боевой единицей в УПЛ. В этот же розыгрыш подопечные Григорчука решили долго не запрягать и сразу демонстрируют хорошие результаты. Сейчас перед началом тура «Черноморец» занимает третье место, имея в активе пять побед. Еще трижды «моряки» проиграли, вничью же команда в этом сезоне еще не играла. Да и вообще – последние 18 матчей команда либо выигрывала, либо проигрывала, но ни в коем случае не делила очки.

В прошлом году значительную роль в этих успехах играл левый вингер Даниил Алефиренко. Однако он был арендован как раз у «Зари» и после яркого сезона вернулся в луганскую команду, в составе которой, по-видимому, обязательно выйдет на поле в субботу.

Посреди недели одесситы подняли себе настроение, одолев в 1/8 финала Кубка Украины крепкий криворожский «Кривбасс». (2:1) и оформив выход в четвертьфинал. Победа для них особенно ценна из-за того, что по ходу матча пришлось отыгрываться.

А перед этим от «моряков» пострадала «Александрия» – после поражения 1:5 Руслан Ротань даже собирался подавать в отставку. Как видим, Роман Григорчук если и не закончил строительство конкурентоспособной команды (напомним, он сделал такую, но из-за начала войны россии против Украины футболисты разъехались и пришлось начинать все с нуля), то очень близок к этому.

Заря

В отличие от отлаженного механизма одесситов, «Зарю» в этом сезоне штормит. Уже успел смениться тренер команды – Лалатовича сменил Кривенцов. В начале сезона команда выглядела совершенно разбалансированной, что вылилось в вылет из Лиги Европы. Пожалуй, к счастью для себя, в прошлом сезоне «Заря» заняла не второе место, как вполне могла бы, а третье, что, как это ни парадоксально, гарантировало еврокубковую осень. В группе Лиги конференций никто не надеялся от «Зари» очков в матче с «Гентом», но луганчане сенсационно их набрали, сыграв вничью 1:1.

В чемпионате дела обстоят гораздо хуже. Текущее четырнадцатое место выглядит ужасным результатом, Кривенцов, конечно, вытянет команду выше, но придется долго барахтаться в трясине среди середняков, и кто знает, удастся ли вернуться в лидирующую группу.

Последняя победа луганской команды датирована еще тринадцатым августа, тогда была преодолена «Ворскла» (2:1). После этого в активе клуба только две ничьи в четырех матчах.

Игра Кубка Украины против ФСК «Мариуполь» было перенесено на 12 октября. Также стало известно, что будет перенесена и игра 10 тура против донецкого «Шахтера», об этом попросил главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.

В паузу на матче национальной сборной луганскую команду усилил игрок национальной сборной Того Жан-Клод Азиангбе, подписанный еще в начале месяца, а теперь прибывший в расположение команды.

Хорошо себя зарекомендовал центрбек Антон Боль, подменявший травмированного Арсения Батагова, очевидно, он будет играть и в этом матче.

Статистика встреч

Всего в УПЛ между командами сыграно 37 матчей, у них имеет преимущество «Заря» только за забитыми мячами, другие показатели идентичны: +15=7-15, разница мячей 45-52.

Ориентировочные составы

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Гучек, Путря – Шпорн, Васильев, Кузык – Авагимян, Хадида, Штогрин.

«Заря»: Турбаевский – Боль, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцык, Мышнев, Нагнойный, Антюх, Алефиренко, Герреро.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что одесская команда одержит победу, поскольку она сейчас находится на ходу, а «Заря» имеет проблемы и с игровой практикой, и с адаптацией к требованиям нового тренера.

30 сентября, суббота