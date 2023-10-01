КРИВЕНЦОВ: «Ничья – несправедливый результат. Мы были сегодня лучше»

Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов прокомментировал безголевую ничью своей команды с «Черноморцем» в 9 туре УПЛ.

«Ничья – несправедливый результат. Мы были сегодня лучше. Мы были сегодня свежее. У нас было много моментов забить не один и не два мяча.

Очень доволен отношением наших игроков к работе. Сегодня я увидел коллектив, которому по силам достигать результатов. Я увидел, что ребята хотят прервать полосу неудач. Мы постараемся в ближайшее время подняться в турнирной таблице.

Сейчас задача номер один – восстановить ребят. Мы сейчас едем во Львов, потом в Люблин и на самолет в Исландию. Нас ждет Лига конференций», – сказал Кривенцов.