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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 02:20 | Обновлено 01 октября 2023, 02:24
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КРИВЕНЦОВ: «Ничья – несправедливый результат. Мы были сегодня лучше»

Тренер «Зари» прокомментировал ничью своей команды против «Черноморца»

01 октября 2023, 02:20 | Обновлено 01 октября 2023, 02:24
70
0
КРИВЕНЦОВ: «Ничья – несправедливый результат. Мы были сегодня лучше»
ФК Заря. Валерий Кривенцов

Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов прокомментировал безголевую ничью своей команды с «Черноморцем» в 9 туре УПЛ.

«Ничья – несправедливый результат. Мы были сегодня лучше. Мы были сегодня свежее. У нас было много моментов забить не один и не два мяча.

Очень доволен отношением наших игроков к работе. Сегодня я увидел коллектив, которому по силам достигать результатов. Я увидел, что ребята хотят прервать полосу неудач. Мы постараемся в ближайшее время подняться в турнирной таблице.

Сейчас задача номер один – восстановить ребят. Мы сейчас едем во Львов, потом в Люблин и на самолет в Исландию. Нас ждет Лига конференций», – сказал Кривенцов.

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Источник УПЛ-ТВ
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