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Италия
26 сентября 2023, 05:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 05:18
16
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Арнаутович – это большая потеря»

Тренер їИнтера» рассказал о кадровом состоянии своей команды

26 сентября 2023, 05:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 05:18
16
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Арнаутович – это большая потеря»
ФК Интер. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал выездную победу своей команды против «Эмполи» (1:0), ставшей для миланцев пятой из пяти в чемпионате.

«Мы были терпеливы и играли очень хорошо. Мы создали кучу моментов и не смогли их реализовать, а затем в последние 15 минут первого тайма немного отошли от темпа. Но ко второму тайму мы подошли правильно и гол Димарко помог нам в этом.

Арнаутович? В ближайшие дни мы сделаем тесты. Это единственная плохая нота дня, потому что у него все было хорошо, когда он пришел. Он почувствовал что-то в своем суставе. Придется подождать и посмотреть.

Повар? Он очень хорошо выступил направо. Они с Маттео сыграли отлично. Павар пришел очень мотивирован и идеально вписался в то, как мы хотим играть. Мы осознаем его ценность для нас. Он отличная покупка и ему нужно продолжать, как он это делает.

Арнаутович – это большая потеря. Мы знаем, как важно иметь четырех нападающих, чтобы иметь возможность ротации. По-видимому, мне придется все оценить. У нас есть Классен и Мхитарян, которые могут играть выше на поле в роли второго нападающего, но мы подождем и увидим по возвращении Арнаутовича. Есть также Сэнси, еще один игрок, который будет полезен нам в будущем.

«Интеру» не нужно отправлять никаких сообщений. Мы хорошо начали кампанию чемпионата, но сыграли всего пять игр. Всё может быстро измениться. Нам нужно сохранять ту же мотивацию и концентрацию, но есть много игр и нам просто нужно оставаться в нашей игре.

Я очень доволен. Игроки знают, что нам понадобятся все и все они мотивированы. Они отдают себе отчет, что должны заставлять меня думать на каждой тренировке. Все хотят играть, чтобы помочь «Интеру» достичь поставленных целей», – сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Эмполи Марко Арнаутович чемпионат Италии по футболу
Источник ФК Интер Милан
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