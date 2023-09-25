Интер потерял форварда на продолжительный срок

Вчера «Интер» в пятом туре Серии А на выезде минимально обыграл «Эмполи» со счетом 1:0. Австрийский форвард Марко Арнаутович в том матче вышел на замену на 71-й минуте.

Однако доиграть матч до конца он не сумел. На последних минутах он получил травму и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве, поскольку все замены «Интер» к тому моменту уже использовал.

Как сообщают итальянские СМИ, у Арнаутовича растяжение мышц бедра средней степени тяжести. По прогнозам врачей, Арнаутович пропустит полтора-два месяца.

Представители «Интера» уже заявили, что, несмотря на травму игрока, не будут выходить на рынок свободных агентов в поиске нового форварда.