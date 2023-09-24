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  4. Очередная победа Интера. Миланцы минимально победили команду Коваленко
Чемпионат Италии
Эмполи
24.09.2023 13:30 – FT 0 : 1
Интер Милан
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Италия
24 сентября 2023, 16:14 | Обновлено 24 сентября 2023, 16:31
93
1

Очередная победа Интера. Миланцы минимально победили команду Коваленко

«Черно-синие» одержали пятую победу подряд на старте Серии А

24 сентября 2023, 16:14 | Обновлено 24 сентября 2023, 16:31
93
1
Очередная победа Интера. Миланцы минимально победили команду Коваленко
bola.net. Эмполі – Интер

Сегодня, 24 сентября, проходит 5-й тур итальянской Серии А.

Миланский «Интер» на выезде минимально одолел «Эмполи», единственный гол в матче забил Федерико Димарко на 51-й минуте.

27-летний украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал игру на скамье для запасных и на поле в этом матче не выходил. Для украинца это уже третий матч подряд, который он полностью проводит на скамье.

«Интер» после 5 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице, команда Индзаги выиграли все матчи на старте чемпионата, «Эмполи» еще очки не набирал и замыкает таблицу, у команды разница голов 0:13.

Серия А. 5 тур, 24 сентября.

«Эмполи» – «Интер» – 0:1.

Гол: Димарко, 51.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Федерико Димарко Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Gargantua
"маланці"...  ору вголосину )))
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