Очередная победа Интера. Миланцы минимально победили команду Коваленко

Сегодня, 24 сентября, проходит 5-й тур итальянской Серии А.

Миланский «Интер» на выезде минимально одолел «Эмполи», единственный гол в матче забил Федерико Димарко на 51-й минуте.

27-летний украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко начал игру на скамье для запасных и на поле в этом матче не выходил. Для украинца это уже третий матч подряд, который он полностью проводит на скамье.

«Интер» после 5 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице, команда Индзаги выиграли все матчи на старте чемпионата, «Эмполи» еще очки не набирал и замыкает таблицу, у команды разница голов 0:13.

Серия А. 5 тур, 24 сентября.

«Эмполи» – «Интер» – 0:1.

Гол: Димарко, 51.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.