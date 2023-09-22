Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Рух Львов
23.09.2023 19:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 22:40 | Обновлено 22 сентября 2023, 22:54
143
0

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 19:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги

22 сентября 2023, 22:40 | Обновлено 22 сентября 2023, 22:54
143
0
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 23 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и «Шахтер». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Рух» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканалах «Суспильне» и «Спорт-1», а также на YouTube.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Минай
ЛНЗ – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер Донецк Рух - Шахтер смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де Хеа может завершить карьеру в 32 года
Футбол | 22 сентября 2023, 16:33 8
Де Хеа может завершить карьеру в 32 года
Де Хеа может завершить карьеру в 32 года

Вратарь не может найти себе новый клуб

Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Футбол | 22 сентября 2023, 23:12 2
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами

«Аль-Наср» догнал соперника в турнирной таблице и вышел на 5-е место

Долгая дорога в милях
Футбол | 22.09.2023, 13:55
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Футбол | 22.09.2023, 13:19
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Футбол | 21.09.2023, 23:56
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
21.09.2023, 00:04 9
Футбол
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
21.09.2023, 18:40 9
Другие виды
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
20.09.2023, 18:51 44
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
21.09.2023, 12:49 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем