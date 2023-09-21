Лига Европы21 сентября 2023, 02:24 |
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ЛАСК – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура ЛЧ в группе Е 21 сентября в 19:45 по Киеву
21 сентября 2023, 02:24 |
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21 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Е между клубами ЛАСК и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Райфайзен Арене» в Линце.
Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
ЛАСК – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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