21 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Е между клубами ЛАСК и «Ливерпуль».

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Поединок пройдет на «Райфайзен Арене» в Линце.

Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

ЛАСК – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция