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ЛАСК
21.09.2023 19:45 - : -
Ливерпуль
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Лига Европы
21 сентября 2023, 02:24 |
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0

ЛАСК – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура ЛЧ в группе Е 21 сентября в 19:45 по Киеву

21 сентября 2023, 02:24 |
13
0
ЛАСК – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Е между клубами ЛАСК и «Ливерпуль».

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Поединок пройдет на «Райфайзен Арене» в Линце.

Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

ЛАСК – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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