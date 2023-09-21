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Лига Европы
ЛАСК
21.09.2023 19:45 – FT 1 : 3
Ливерпуль
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Лига Европы
21 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:35
259
0

ЛАСК – Ливерпуль – 1:3. Клопп выиграл полурезервом. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

21 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:35
259
0
ЛАСК – Ливерпуль – 1:3. Клопп выиграл полурезервом. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

Английский «Ливерпуль» нанес поражение австрийскому клубу ЛАСК со счетом 3:1.

Юрген Клопп выступал полурезервный состав и сумел добиться трех очков малыми усилиями.

У хозяев поля украинский защитник Максим Таловеров весь матч оставался в резерве.

Лига Европы 2023/24

Группа E. 1-й тур, 21 сентября

ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3

Голы: Флекер, 14 – Нуньес, 56 (пен), Луис Диас, 63, Салах, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Флеккер (ЛАСК).
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Лига Европы ЛАСК Ливерпуль видео голов и обзор Юрген Клопп Максим Таловеров Дарвин Нуньес Луис Диас Мохамед Салах
Источник Sport.ua
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