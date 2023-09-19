21 сентября на Райффайзен Арена пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором ЛАСК встретится с «Ливерпулем». Старт поединка намечен на 19:45 по киевскому времени.

ЛАСК

Клуб в свое время добрался до чемпионского титула, но золото-1965 так и остается единственным. А сейчас в Австрии доминирует, конечно же, Ред Булл, и всем остальным остается бороться за максимум серебро. В 2019-м году именно черно-белые стали вице-чемпионом, но потом так высоко финишировать не удавалось. На общем фоне и 3-е место по итогам прошлого сезона можно считать хорошим, если не отличным, результатом. В этом сезоне подопечные Томаса Загедера, неплохо стартовав в национальной Бундеслиге, смогли в квалификации Лиги Европы справиться с достаточно опытным и сильным соперником в лице Зрински. В родном Линце получилось выиграть за счет быстрого гола Жуля. Но через неделю в Боснии хозяева с пенальти открыли счет, и благо, что потом австрийцы Йовичича смогли выйти на достаточные для себя 1-1.

Ливерпуль

Команда если не провалила напрочь прошлый сезон, то, как минимум, провела его крайне неудачно. Причем на всех фронтах, прежде всего в Английской Премьер-Лиге. Там вице-чемпион-2022 закончил только на 5-й позиции, и это при том, что смог прибавить на финишной прямой. Кстати, вполне возможно, что и сейчас для подопечных Юргена Клоппа в приоритете будет АПЛ, где неплохо получилось стартовать, но конкуренция получается запредельная. Вполне возможно, что немец решит пройти групповой раунд Лиги Европы, задействуя тут тех футболистов, что ограничены в игровой практике в рамках чемпионата страны. Благо, обойма у красных, конечно, не так раздута, как у Челси, но все равно достаточно широка.

Статистика личных встреч

ЛАСК редко играет в еврокубках, и тем более в Лиге чемпионов, где выступал стабильно Ливерпуль. Не удивительно, что красные впервые приедут в Линц.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы англичан. Но пока не понятна мотивация гранда - лучше пока что используем ставку на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,74).