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Лига Европы
21 сентября 2023, 21:46 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:01
522
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Лига Европы. Волевая победа Ливерпуля, Шериф Коваля проиграл Роме

Состоялись 8 матчей группового этапа в Лиге Европы

21 сентября 2023, 21:46 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:01
522
1
Лига Европы. Волевая победа Ливерпуля, Шериф Коваля проиграл Роме
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 сентября стартовал групповой этап Лиги Европы сезона 2023/2024. Состоялись 8 матчей в группах Е – Н. «Ливерпуль», несмотря на трудное начало, сумел на выезде обыграть «ЛАСК».

«Байер» Хаби Алонсо разгромил «Хекен», а «Шериф» с Максимом Ковалем в воротах дома проиграл «Роме».

Группа Е

ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3
Голы: Флекер 14 – Нуньес 56 (с пенальти), Диас 63, Салах 88

Сент-Жилуаз (Бельгия) – Тулуза (Франция) – 1:1
Голы: Амура 69 – Даллинга 45+3

Группа F

Ренн (Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0
Голы: Бла 1, Трюффер 31, Йилдирим 55

Панатинаикос (Греция) – Вильярреал (Испания) – 2:0
Голы: Йоаннидис 38, Шпорар 78

Группа G

Серветт (Швейцария) – Славия (Чехия) – 0:2
Голы: Масопуст 32, Огбу 59

Шериф (Молдова) – Рома (Италия) – 1:2
Голы: Товар 57 – Кики 45+4 (автогол), Лукаку 65

Группа Н

Байер (Германия) – Хекен (Швеция) – 4:0
Голы: Вирц 10, Адли 16, Бонифас 66, Хофманн 70

Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия) – 1:0
Гол: Леандру Андраде 56

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Источник Sport.ua
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