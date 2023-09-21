Лига Европы. Волевая победа Ливерпуля, Шериф Коваля проиграл Роме

Сегодня, 21 сентября стартовал групповой этап Лиги Европы сезона 2023/2024. Состоялись 8 матчей в группах Е – Н. «Ливерпуль», несмотря на трудное начало, сумел на выезде обыграть «ЛАСК».

«Байер» Хаби Алонсо разгромил «Хекен», а «Шериф» с Максимом Ковалем в воротах дома проиграл «Роме».

Группа Е

ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3

Голы: Флекер 14 – Нуньес 56 (с пенальти), Диас 63, Салах 88

Сент-Жилуаз (Бельгия) – Тулуза (Франция) – 1:1

Голы: Амура 69 – Даллинга 45+3

Группа F

Ренн (Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0

Голы: Бла 1, Трюффер 31, Йилдирим 55

Панатинаикос (Греция) – Вильярреал (Испания) – 2:0

Голы: Йоаннидис 38, Шпорар 78

Группа G

Серветт (Швейцария) – Славия (Чехия) – 0:2

Голы: Масопуст 32, Огбу 59

Шериф (Молдова) – Рома (Италия) – 1:2

Голы: Товар 57 – Кики 45+4 (автогол), Лукаку 65

Группа Н

Байер (Германия) – Хекен (Швеция) – 4:0

Голы: Вирц 10, Адли 16, Бонифас 66, Хофманн 70

Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия) – 1:0

Гол: Леандру Андраде 56