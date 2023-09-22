Юрген КЛОПП: «Мы создавали проблемы таймингом наших передач»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после победы над австрийским «ЛАСКом» в групповом этапе Лиги Европы

«Уверен, парни считали, что в первом тайме не было ничего хорошего, но это не так. У нас были хорошие моменты, что мы и показали, а также смогли начать возвращаться в игру и получили хороший шанс перевернуть ее. Это мы и сделали. Я очень рад, потому что знал, что будет сложно, и было сложно. Мы победили и заслужили этого.

Если бы мы использовали Бена Доука немного чаще, давали бы ему мяч, то он бы чаще получал его на боковой линии и отдавал бы передачи в центр. Стефан Байчетич вошел в игру после сложного начала, но мы создавали проблемы таймингом наших передач. Райан Гравенберх провел прекрасную игру в сложных обстоятельствах и это стало для нас решающим. Ибу Конате мог получить 80 минут, Стефан мог получить время. Очень много позитивных моментов и я рад этому», – сказал Клопп.