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21.09.2023 19:45 – FT 1 : 3
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Лига Европы
22 сентября 2023, 04:38 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:52
148
0

Юрген КЛОПП: «Мы создавали проблемы таймингом наших передач»

Главный тренер «Ливерпуля» – о победе над «ЛАСКом» в Лиге Европы

22 сентября 2023, 04:38 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:52
148
0
Юрген КЛОПП: «Мы создавали проблемы таймингом наших передач»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после победы над австрийским «ЛАСКом» в групповом этапе Лиги Европы

«Уверен, парни считали, что в первом тайме не было ничего хорошего, но это не так. У нас были хорошие моменты, что мы и показали, а также смогли начать возвращаться в игру и получили хороший шанс перевернуть ее. Это мы и сделали. Я очень рад, потому что знал, что будет сложно, и было сложно. Мы победили и заслужили этого.

Если бы мы использовали Бена Доука немного чаще, давали бы ему мяч, то он бы чаще получал его на боковой линии и отдавал бы передачи в центр. Стефан Байчетич вошел в игру после сложного начала, но мы создавали проблемы таймингом наших передач. Райан Гравенберх провел прекрасную игру в сложных обстоятельствах и это стало для нас решающим. Ибу Конате мог получить 80 минут, Стефан мог получить время. Очень много позитивных моментов и я рад этому», – сказал Клопп.

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Ливерпуль ЛАСК Лига Европы пресс-конференция Юрген Клопп
Источник BBC
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