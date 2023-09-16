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Чемпионат Украины
Александрия
16.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Минай
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Чемпионат Украины
16 сентября 2023, 22:14 |
303
0

Владимир ШАРАН: «Хотели победить на родном для меня стадионе»

Главный тренер «Миная» – о матче с «Александрией»

16 сентября 2023, 22:14 |
303
0
Владимир ШАРАН: «Хотели победить на родном для меня стадионе»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал результат встречи с «Александрией» (1:1).

«Двойственные эмоции по результату встречи. Хочу видеть такой «Минай» в каждом поединке. Тогда нас не будут считать аутсайдерами.

Ребята неплохо прогрессировали этот период. Физическую составляющую подтянули, было тяжело, жара, как и по всей стране. Но выдержали этот темп и здорово выглядели в защите. В раздевалке сейчас все расстроены, потому что «привезли» себе на ровном месте гол. Так было в матче против «Днепра-1» на последних минутах, ситуация повторилась и сейчас. Откровенно скажу – мы хотели победить. Тем более на родном для меня стадионе. И предпосылки для этого были.

Всегда много работаем над стандартами. На этот раз особое внимание уделили. Закономерный результат сегодня – ничья», – сказал Шаран.

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Источник ФК Минай
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