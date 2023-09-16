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Чемпионат Украины
Александрия
16.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 23:18 |
754
0

Александрия – Минай – 1:1. Скандальный финальный свисток. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ

16 сентября 2023, 23:18 |
754
0
Александрия – Минай – 1:1. Скандальный финальный свисток. Видео голов
УПЛ

16 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ между клубами «Александрия» и «Минай». Игра завершилась со счетом 1:1.

На последних секундах игры судья Александр Шандор оборвал голевую атаку александрийцев после углового при счете 1:1.

Шандор сначала добавил 5 минут к основному времени, но «Александрия» подавала угловой на седьмой компенсированной. Во время розыгрыша углового был забит мяч после сброса с дальней штанги, но судья дал свисток на мгновение раньше.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Александрия» – «Минай» – 1:1

Голы: Кулаковский (74, пенальти) – Гуничев (61)

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Артём Кулаковский (Александрия).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Минай).
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Александрия Минай Александрия - Минай видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу скандал Украинская Премьер-лига Артем Кулаковский Егор Гуничев
Источник Sport.ua
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