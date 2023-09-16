Александрия – Минай – 1:1. Скандальный финальный свисток. Видео голов
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16 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ между клубами «Александрия» и «Минай». Игра завершилась со счетом 1:1.
На последних секундах игры судья Александр Шандор оборвал голевую атаку александрийцев после углового при счете 1:1.
Шандор сначала добавил 5 минут к основному времени, но «Александрия» подавала угловой на седьмой компенсированной. Во время розыгрыша углового был забит мяч после сброса с дальней штанги, но судья дал свисток на мгновение раньше.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Александрия» – «Минай» – 1:1
Голы: Кулаковский (74, пенальти) – Гуничев (61)
Видеообзор матча:
События матча
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