16 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ между клубами «Александрия» и «Минай». Игра завершилась со счетом 1:1.

На последних секундах игры судья Александр Шандор оборвал голевую атаку александрийцев после углового при счете 1:1.

Шандор сначала добавил 5 минут к основному времени, но «Александрия» подавала угловой на седьмой компенсированной. Во время розыгрыша углового был забит мяч после сброса с дальней штанги, но судья дал свисток на мгновение раньше.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Александрия» – «Минай» – 1:1

Голы: Кулаковский (74, пенальти) – Гуничев (61)