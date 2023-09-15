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Чемпионат Украины
Александрия
16.09.2023 19:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 16:58 | Обновлено 15 сентября 2023, 18:03
138
0

Александрия – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вряд ли гости из Закарпатья смогут чем-либо огорчить команду Ротаня

15 сентября 2023, 16:58 | Обновлено 15 сентября 2023, 18:03
138
0
Александрия – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 16 сентября, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местная «Александрия» и «Минай» из Закарпатской области. Стартовый свисток арбитра Александра Шандора из Львова прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Александрия

К матчу «Александрия» подходит, занимая 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня имеют в своем активе 7 очков. Они в двух матчах победили, один раз сыграли вничью и трижды проиграли. Разница голов у александрийцев отрицательная – 3-6 (-3).

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Негативная составляющая в забитых и пропущенных голах у «Александрии» не удивляет. Она стартовала в новом сезоне с побед над «Кривбассом» (1:0 дома) и «Металлистом 1925» (также 1:0 и также на своем поле). А вот дальше у нее случился провал сразу в четырех матчах. На смену победному почину пришли поражение 1:2 в игре с «Шахтером» на выезде и ничья 0:0 тоже в гостях с «Зарей». Далее же состоялись домашнее фиаско 0:3 во встрече с «Полесьем» и поражение в Полтаве со счетом 0:1 от «Ворсклы».

Как следствие, с такими результатами в последних матчах «Александрия» вылетела из группы лидеров, где была на старте, и крепко обосновалась в середине турнирной таблицы.

Впрочем, «Александрия» сохраняет амбиции на текущий сезон, а значит, должна ситуацию в таблице улучшать. В противном случае точно пойдут разговоры о глубине доверия руководства клуба к Руслану Ротаню и его идеям, а затем, глядишь, дело и до оргвыводов дойдет. А оно команде и клубу надо? Нет. В первую очередь, оно не надо Ротаню. Так что, от команды надо ожидать положительно всплеска.

Минай

В турнирной таблице нынешней УПЛ дела хуже, чем у «Миная», ни у одного другого клуба не обстоят. Он в пелотоне – последний. В активе у закарпатцев 2 очка, сформированные двумя ничьими при шести поражениях. До двух ближайших конкурентов – «Вереса» и ЛНЗ - «Минаю» два очка. К слову, сейчас в УПЛ уже все коллективы побеждали. Но только не «Минай». Он – единственный, еще вкуса побед ни разу не познавший.

Подопечные Владимира Шарана стартовали с поражения 1:4 на выезде от «Динамо», после чего крупно проиграли на своем поле ЛНЗ – 0:3. Взбодрилась команда ничьей 1:1 в поединке с «Днепром-1», но тут же была она опущена на землю поражением в матче с «Металлистом 1925» – 0:1.

Вновь небольшой позитив закарпатцам принесла встреча с «Зарей», так как она завершилась вничью 1:1. Однако перед паузой на матчи сборных «Минай» разорвал на части «Шахтер» – 1:4.

Вот и имеют на сегодня парни Шарана худшую в УПЛ оборону, которая пропустила уже 14 голов, атаку, которая забила только 4 гола (меньше – три гола – только у «Александрии»), а в активе у них, напомним, до сих пор нет побед.

Статистика матчей

«Александрия» и «Минай» провели между собой в УПЛ шесть матей. На счету «Александрии» три победы, 1 поединок завершился вничью, в двух матчах победил «Минай». Мячи 9-4 в пользу александрийцев.

На поле ««Александрии» команды провели три встречи. Все они оказались победными для «Александрии».

В предыдущем сезоне «Александрия» обыграла «Минай» дома со счетом 2:1, а на поле «Миная» была зафиксирована ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко – Копына, Логинов, Савченко, Скорко, Ващенко, Смирный, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков.

«Минай»: Бандура – Солдат, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Ралюченко, Дмитрук, Твердохлеб, Гечев, Вишневский.

Прогноз на противостояние:

«Александрия» не безосновательно считается фаворитом матча. Она играет дома, она в таблице УПЛ находится выше. Ей, вообще, лучше удался старт сезона, чего никак нельзя сказать о «Минае», который пасет задних. В принципе, команде Руслана Ротаня ничто не должно помешать забрать три очка. Единственное: ей с гостями все же придется повозиться. Но победить «Александрия» должна с комфортным перевесом.

16 сентября, суббота

«Александрия» – «Минай»
Александрия. Стадион «Ника». 19:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
АЛЕКСАНДРИЯ – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник Sport.ua
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