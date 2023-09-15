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Чемпионат Украины
Александрия
16.09.2023 19:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 18:01 |
27
0

Александрия – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7 тура Украинской Премьер-лиги

15 сентября 2023, 18:01 |
27
0
Александрия – Минай. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 16 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Минай». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После двух побед на старте чемпионата александрийцы в четырех встречах набрали всего 1 очко. «Минай» замыкает турнирную таблицу: 2 ничьи и 4 поражения. В предыдущем туре команда Руслана Ротаня проиграла «Ворскле» (0:1), а закарпатский клуб уступил «Шахтеру» (1:4). В прошлом чемпионате «желто-черные» выиграли у минайцев домашнюю встречу, которая проходила на киевском НСК «Олимпийский», со счетом 2:1, а на «Минай-Арене» соперники сыграли вничью – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александрия – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинская Премьер-лига Александрия Минай Александрия - Минай текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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