В субботу, 16 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Минай». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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После двух побед на старте чемпионата александрийцы в четырех встречах набрали всего 1 очко. «Минай» замыкает турнирную таблицу: 2 ничьи и 4 поражения. В предыдущем туре команда Руслана Ротаня проиграла «Ворскле» (0:1), а закарпатский клуб уступил «Шахтеру» (1:4). В прошлом чемпионате «желто-черные» выиграли у минайцев домашнюю встречу, которая проходила на киевском НСК «Олимпийский», со счетом 2:1, а на «Минай-Арене» соперники сыграли вничью – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.