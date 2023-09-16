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Чемпионат Украины
Александрия
16.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 21:00 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:05
155
2

Продолжение безвыигрышных серия. Александрия и Минай сыграли вничью

Команды обменялись голами во втором тайме

16 сентября 2023, 21:00 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:05
155
2
Продолжение безвыигрышных серия. Александрия и Минай сыграли вничью
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Александрия» – «Минай» – 1:1

Кулаковский (74, пенальти) – Гуничев (61)

Эрнандес (8), Кулаковский (53), Микитишин (56) – Мельник (14), Дмитрук (30), Ралюченко (34), Витенчук (88)

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Сигеев, Ковалец (Михайленко, 62), Калитвинцев (Джевани, 62), Кулаков (Андрейчук, 71), Шулянский (Микитишин, 46), Эрнандес (Кулаковский, 46), Билошевский, Копина

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк, 86), Булеза (Солдат, 93), Дмитрук, Мельник, Гуничев (Рогозинский, 76)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Александрия - Минай отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Swed
У нас без хохмочек не бывает.   Уже прошла 90+5 добавленная и можно было свистеть при атаке ФКА.   Но судья  позволил  подать корнер, а свистнул как только мяч коснулся игрока хозяев.
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+1
Gargantua
приключения недотренера продолжаются.
отскочили благодаря случайному пенальти
гол у Миная забил Гуничев, который был лучшим бомбардиром в дубле Александрии, но для Ротаня не подошел и поехал в аренду. А подошел Ротаню купленный за деньги Кулаков, который вообще ничего не забивает.
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+1
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