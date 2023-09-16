Продолжение безвыигрышных серия. Александрия и Минай сыграли вничью
Команды обменялись голами во втором тайме
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 7 тур.
«Александрия» – «Минай» – 1:1
Кулаковский (74, пенальти) – Гуничев (61)
Эрнандес (8), Кулаковский (53), Микитишин (56) – Мельник (14), Дмитрук (30), Ралюченко (34), Витенчук (88)
«Александрия»: Шевченко, Савченко, Сигеев, Ковалец (Михайленко, 62), Калитвинцев (Джевани, 62), Кулаков (Андрейчук, 71), Шулянский (Микитишин, 46), Эрнандес (Кулаковский, 46), Билошевский, Копина
«Минай»: Бандура, Немчанинов, Чуев, Витенчук, Твердохлеб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк, 86), Булеза (Солдат, 93), Дмитрук, Мельник, Гуничев (Рогозинский, 76)
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
КСК «Ника» (Александрия)
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